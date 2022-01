Larreta: "La baja ocupación en las UTIs se explica por la vacuna: la vacuna salva vidas"

El 92% de la población porteña tiene al menos una dosis, el 86% tiene dos y un 25% ya recibió el refuerzo de la tercera.

El crecimiento de casos de coronavirus se desaceleró levemente en la última semana, y aunque se mantiene en un promedio alto de 12.300 contagios diarios, "no se refleja" en la ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), informó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta., describió Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa.Asimismo, sostuvo que "además, hay una baja mínima del famoso R (reproducción del contagio, es decir, a cuántas personas contagia una persona infectada) que la semana pasada estaba en 1,3 y esta semana está en 1,25", lo que implica una desaceleración en la velocidad de transmisión del virus.El jefe de Gobierno aseguró que "la baja ocupación en las UTIs se explica por la vacuna; la vacuna salva vidas y si bien es cierto que no siempre evita el contagio la evidencia es contundente y muestra que los casos son de menor gravedad"., añadió.En ese contexto recordó que 92% de la población porteña tiene al menos una dosis, el 86% tiene dos y un 25% ya recibió el refuerzo de la tercera.Por otra parte, al ser consulado sobre la posibilidad de no recomendar aislamiento a las personas que sean contactos estrechos asintomáticas y con esquema completo de vacunación, el ministro de Salud porteño,y con los ministros de todas las provincias y dialogando para discutir una estrategia nacional",Quirós agregó que se reunirá el Consejo Federal de Salud (Cofesa) y escucharán las recomendaciones de especialistas para tomar una decisión al respecto.Sobre la duración de la ola de casos impulsada por la variante Ómicron, elministro porteño dijo que "la experiencia internacional es que la ola Ómicron dado que asciende tan rápidamente tiene menor duración, veremos cuántas semanas; es imposible anticiparse, pero esperamos que sea una ola menos duradera que la primera y que la segunda".En referencia a los aforos de los espectáculos masivos en la ciudad de Buenos Aires, señaló que "en enero hay muy pocos o casi ningún espectáculo masivo, de modo que será algo que deberemos evaluar en febrero".