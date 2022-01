Desde Salud confían que en el corto plazo comenzarían a amesetarse los contagios

Sandra Tirado afirmó que "tenemos una gran circulación viral" de Ómicron, pero que por su "comportamiento epidemiológico" se espera que en el corto plazo llegue una "meseta" de casos.

"Tenemos la posibilidad de que muchas personas sean contacto de casos, pero tenemos un gran porcentaje, sobre todo los vacunados, que no van a desarrollar la enfermedad" Sandra Tirado

La funcionaria resaltó que más del 70 por ciento de la población se encuentra vacunada.

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Sandra Tirado, afirmó este martes que "tenemos una gran circulación viral" de Ómicron, pero que por su "comportamiento epidemiológico" diferente a las variantes anteriores, se espera que en el corto plazo llegue una "meseta" de casos."Podríamos llegar a pensar que si se comporta de la misma manera que en otros países o hasta en la misma provincia de Córdoba -donde ya estamos viendo que hay una meseta-, estaríamos hablando de cuatro, cinco semanas y después de ahí empezar con la meseta y ver que empiezan a disminuir la cantidad de casos", destacó Tirado esta mañana en C5N.En este sentido detalló que "el comportamiento epidemiológico" de la variante, tiene un "período de incubación corto", "genera muchos casos al mismo tiempo" y "cuando empieza a circular rápidamente genera esta curva muy ascendente, generando picos muy altos".También resaltó, "lo cual genera que el curso de la enfermedad en su gran mayoría sea un curso leve, es decir que no necesita internación y eso lo estamos viendo cuando vemos la ocupación de camas sobre todo en terapia"."Tenemos la posibilidad de que muchas personas sean contacto de casos, pero tenemos un gran porcentaje, sobre todo los vacunados, que no van a desarrollar la enfermedad", indicó.En relación a la modificación de las recomendaciones de las condiciones de aislamiento en la provincia de Buenos Aires , donde disminuyen la cantidad de días de aislamiento para las personas vacunadas confirmadas con Covid positivo o que sean contacto estrecho, Tirado se mostró de acuerdo.Al tener en cuenta que la variante presenta un comportamiento diferente, sumado al alto porcentaje de vacunados, la secretaria consideró quea como habían sido con otras variantes.En tanto, sobre la vacunación en niñas y niños , la funcionaria informó que este lunes hubo una reunión con la Sociedad Argentina de Pediatría para pensar "estrategias en común para la vacunación Covid y no Covid".Además, destacó: "Enero y febrero son los meses en los que tenemos que completar el esquema de vacunación para niños y niñas antes del ingreso escolar".