La Cancillería presentó el Plan Anual Antártico Argentino 2021-2022

Guillermo Carmona encabezó el acto de presentación.

Plan Anual Antártico argentino 2021-2022 🇦🇷❄️



El secretario Guillermo Carmona encabezó hoy el acto de presentación del plan que desarrollará más de 50 proyectos científicos, técnicos, ambientales y logísticos en el continente blanco. pic.twitter.com/MrUzwNkuzE — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) January 11, 2022

Puntos básicos del Plan Anual Antártico 2021-2022

La presentación se llevó a cabo en el Palacio San Martín.

"La labor de los los jefes de las bases argentinas y de los científicos, técnicos y el personal de apoyo de la Cancillería en la Antártida es "hacer Patria", dijo Carmona.

Hoy presentamos en la @CancilleriaARG el Plan Anual Antártico argentino 2021-2022, junto a la Directora Nacional del Antártico @dna_iaa, Patricia Ortúzar, el Coordinador Científico del IAA, Sergio Santillana, y el titular del @cocoantar, General de Brigada Edgar Calandín. pic.twitter.com/YNnNcJ3UTY — Guillermo Carmona (@grcarmonac) January 10, 2022

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur,encabezó este lunes la presentación del, en el cual se detallaron todas las actividades que se desarrollarán en la región durante la Campaña Antártica, que abarca desde el 1 de noviembre pasado hasta el 31 de octubre próximo.Carmona expuso este lunes en el Salón Libertador del Palacio San Martín las prioridades antárticas de la Argentina para 2022, entre las que hizo hincapié en la"El Plan Anual aporta a la consolidación de la presencia argentina en la Antártica y es un gesto más de soberanía nacional en los reclamos que estamos llevando adelante desde el Gobierno en relación con Malvinas, Antártida y con Atlántico Sur. Para mí significa un enorme orgullo que la Secretaría y la Cancillería esté comprometida con este aspecto de la política exterior y con la gestión concreta de este Plan Anual en conjunto con el Ministerio de Defensa", expresó el embajador Carmona.Asimismo, destacó que esto es posible gracias a "determinadas decisiones políticas" y recordó que estamos ante una Dirección Nacional y un Instituto nacional Antártico que fue "desposeído en la gestión anterior de un edificio histórico patrimonio nacional".En este sentido, señaló que la Dirección Nacional "no tenía dónde funcionar" y ponderó "el compromiso" de la actual gestión por garantizar un inmueble donde el personal pueda trabajar.En el acto también participaron la directora nacional del Antártico (DNA), Patricia Ortúzar; el coordinador científico del Instituto Antártico Argentino (IAA), Sergio Santillana, y el comandante conjunto Antártico, general de brigada Edgar Calandín, quienes presentaron los aspectos específicos del plan.Carmona destacó también que el plan fue confeccionado de manera "participativa" por el IAA, la DNA y el Comando Conjunto Antártico, y que el mismo prevé desarrollar 48 líneas de acción científica que permitirán "un conocimiento más acabado del particular ambiente antártico y contar con el conocimiento y la experiencia de científicos y técnicos argentinos".Sobre el Plan agregó que "nos pone el necesario desafío de pensar nuestra presencia antártica también en función del enorme, y hay líneas de trabajo que creo que caracterizan a la Argentina en la Antártida". Entre ellas, destacó la mirada que busca dar importancia a las ciencias sociales en un ámbito en donde prácticamente no venía desarrollándose, la presencia de Radio Nacional y la experiencia educativa.Por su parte, la directora de la DNA, Patricia Ortúzar, recordó que el Plan Anual Antártico es elaborado en función de la Ley Nacional 18.513, y en este sentido todas las actividades que realizan se basa en la política nacional aprobada."Nuestro principio rector es afianzar los derechos de soberanía en la región y tenemos todos los lineamientos y políticas que establece el decreto 2316/90, desde el fortalecimiento de nuestra actividad científica, el sostenimiento logístico y el fortalecimiento del tratado Antártico, que son pilares principales de los planes anuales", reafirmó Ortúzar.Entre las líneas que trabajan como prioritarias están la interacción entre Sudamérica y Antártida, el cambio climático y el monitoreo del ecosistema que se utiliza para la toma de decisiones en distintos foros del tratado Antártico.A su vez, Ortuzar destacó también que "es importante que".A la par de cada proyecto se completa una evaluación de impacto ambiental en cumplimiento con el Protocolo de Madrid.Los proyectos que recibe la DNA en conjunto con el IAA se seleccionan y se compilan en cuatro grandes grupos: actividades científico-técnicas y del Servicio Meteorológico, actividades de gestión ambiental y turismo, actividades de apoyos logísticos y actividades de servicio.En la presentación del Plan destallaron además que se prevé para la campaña antártica de verano 2021/2022 sea "una campaña similar a las realizadas antes de la pandemia", en donde las actividades científicas involucrarán aproximadamente 187 investigadores, entre ellos 10 extranjeros, técnicos y logísticos, enviados por la DNA y el IAA que integrarán 73 grupos de trabajo correspondientes a 49 proyectos científicos del IAA (17 Ciencias de la Vida,18 Ciencias de la Tierra, 11 Ciencias Físico Químicas, 2 Ciencias Sociales y 6 del Servicios Meteorológico Nacional).Dos tercios del personal involucrado realizará sus actividades en las Bases Carlini y Marambio.Además, fueron parte del encuentro de forma virtual las otras once bases argentinas en el continente blanco: Brown, Cámara, Decepción, Esperanza, Matienzo, Marambio, Melchior, Orcadas, Petrel, Primavera y San Martín, entre otras, y sus jefes transmitieron las actividades que vienen realizando y agradecieron participar de la presentación del plan.En diálogo con Télam, Carmona dijo queA su vez dijo que estas tareas "contribuyen al país enormemente y al mismo tiempo es una experiencia profesional difícil de comparar con otras. La Argentina del continente Antártico es desafiante y requiere un enorme esfuerzo personal y colectivo".El Plan Anual Antártico demuestra el "papel central que cumple la Cancillería en la planificación de las actividades antárticas argentinas, así como en lo referido a los aspectos científicos y de protección ambiental del quehacer de nuestro país en el continente blanco", subrayaron desde la cartera de Relaciones Exteriores.El canciller Santiago Cafiero no pudo encabezar la presentación del plan tal como estaba programado debido a que, según se informó oficialmente, se encuentra aislado por haber sido contacto estrecho de coronavirus con su par de Bolivia, Rogelio Mayta, durante la Cumbre de la Celac, realizada el jueves y viernes pasado en la Ciudad de Buenos Aires.