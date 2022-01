Ola de calor: Santiago del Estero y Bahía Blanca superaron los 37 grados

El calor se hizo sentir en Córdoba. Foto: Laura Lezcano.

La primera jornada de una semana donde se prevé una ola de calor "extraordinaria" en la mayor parte del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las localidades con mayores temperaturas registradas hacia el mediodía eran Santiago del Estero, con 37,2 grados; Bahía Blanca, con 37; y San Fernando del Valle de Catamarca, con 36,6.



Los datos aportados desde los distintos observatorios meteorológicos del país a las 12, sitúan a la capital de Santiago del Estero como la ciudad más cálida del país, con una marca térmica que alcanzó los 37,2 grados, seguida por la localidad bonaerense de Bahía Blanca con 37 y San Fernando del Valle de Catamarca con 36,6.



En una semana en la que se espera una "ola de calor extraordinaria" en casi todo el país, la ciudad de Buenos Aires registraba a las 12 una temperatura de 33,1 grados, y tiene pronosticado marcas térmicas que rondarán los 40 para el próximo jueves.



La última ola de calor histórica en la Ciudad de Buenos Aires ocurrió en 2013 y duró nueve días, mientras que la anterior se había registrado en 1957, donde se alcanzó la temperatura más alta en la Ciudad con 43 grados.



Cindy Fernández, meteoróloga del SMN precisó en diálogo con Télam que esto se debe a que una masa de aire cálido atravesará el país desde el norte de la Patagonia hasta el norte del territorio nacional.



En consecuencia, casi todo el país se verá afectado los próximos días por una intensa ola de calor que se espera que sea "extraordinaria" con temperaturas máximas entre los 35 y los 42°C que podrían ubicar a la Argentina, al igual que el pasado 1 de enero, como el lugar más cálido del planeta.



El río: una opción para los rosarinos. Foto: Sebastián Granata.



"No es algo totalmente atípico, ya ocurrió este año el 1 de enero en Santiago del Estero", advirtió y explicó que se debe a que "casi todos los países están en el hemisferio norte, que está en pleno invierno ahora".



Sobre las causas de esta nueva ola de calor, la especialista detalló que se trata de "una combinación de factores, por un lado, tenemos un sistema de alta presión muy intenso que está en parte afectando el norte y centro de Argentina, y permite el ingreso de una masa de aire cálida desde el norte".



Además, Fernández agregó que no hay presencia de frentes fríos, y se registran condiciones como el cielo despejado y una época del año donde la insolación es elevada.



"Se espera que esta ola de calor sea equiparable a olas de calor extraordinarias que hayamos tenido en la Argentina", indicó la especialista y recordó que para que se determine ola de calor deben darse al menos tres días consecutivos con temperaturas máximas y mínimas superiores a los valores umbrales de cada localidad.



Fernández advirtió que "lo más destacado" de este fenómeno no son solamente las marcas térmicas máximas elevadas, sino que las temperaturas mínimas también van a ser muy altas, "por encima de los 25 grados, en prácticamente todo el país".



"Esto hace que durante la noche el cuerpo no descanse bien y que las noches sean muy calurosas", alertó la meteoróloga y adelantó que es posible que, en varios puntos del centro del país, como la provincia de Buenos Aires, parte de La Pampa, Córdoba y Santa Fe se alcancen los 40 grados y "se mantengan esas temperaturas de máxima durante toda la semana".



Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires registran un clima muy caluroso desde este lunes, con temperaturas máximas previstas entre los 35 y los 42°C, que podrán superarse en algunas localidades, informó el SMN.



Además, ante las altas temperaturas el organismo emitió alertas por temperaturas extremas para la región central del país y el norte de la Patagonia.



En este sentido desde el domingo rige un alerta naranja para el oeste de Chubut y de La Pampa, este de Río Negro, sudeste de Buenos Aires, sur de Mendoza y norte de Neuquén, esta advertencia afirma que las marcas térmicas pueden "ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo", según las indicaciones del SMN.



En La Ciudad de Buenos Aires el termómetro superó los 55 grados. Foto: Osvaldo Fanton.



Asimismo, el organismo mantiene vigente otra advertencia del Sistema de Alerta Temprana (SAP) por temperaturas extremas de nivel amarillo para el oeste de Río Negro, sur de Neuquén, noroeste de Santa Fe, sudeste de Santiago del Estero, casi la totalidad de La Pampa y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán.



Esta categorización del SMN establece que las temperaturas esperadas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como bebés y niños pequeños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas".