"No hay catástrofe sanitaria por la exitosa campaña de vacunación contra el coronavirus"

El médico intensivista y profesor en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) Arnaldo Dubin afirmó este lunes que no hay una "catástrofe sanitaria" por la exitosa campaña de vacunación y pidió que se avance en la implementación del pase sanitario para reducir las consecuencias de la pandemia."Si no estamos transitando una catástrofe sanitaria de una magnitud inconmensurable es por la tremenda campaña de vacunación que es exitosa. Esto ha sido un logro sanitario muy importante", dijo el especialista en declaraciones a radio Provincia.Manifestó queaunque admitió que “no hemos llegado a los niveles óptimos”, motivo por el cual “las internaciones en terapia han avanzado mucho” en los últimos días con el crecimiento de los casos., dijo Dubin, pero advirtió que "en las últimas cuatro semanas la internación en terapia intensiva aumentó un 157 por ciento, está aumentando de forma exponencial”.Por ello, apeló a "profundizar el pase sanitario que ha sido una herramienta extraordinaria y permitió mejorar la vacunación”.Explicó que “el 48 por ciento de los internados en terapias en todo el país no había recibido ninguna de las dosis y un 13 por ciento solo recibió una dosis”.En tanto, indicó que “en Ciudad de Buenos Aires, el 65 por ciento de los internados en terapia intensiva no estaban vacunados”, mientras que criticó al gobierno porteño debido a que “no le da jerarquía al pase sanitario porque dice que está todo el mundo vacunado. Estos datos destruyen sus propios argumentos. La vacunación disminuye los contagios y genera una drástica reducción en las formas drásticas y la mortalidad".Por otra parte, Dubin planteó que “hay una sobrecarga de trabajo y una fatiga de parte de los médicos"."Nuestros compañeros de terapia intensiva están agotados y pensando en abandonar la especialidad, por cuanto el sistema no nos da respuesta. Tenemos serias dificultades para mantener los planteles activos, un gran número está contagiado o es contacto estrecho", reconoció.