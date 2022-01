Un fuerte sismo sacudió la provincia de Tucumán: sin víctimas ni daños materiales

El primer sismo ocurrió a las 5.36 con epicentro a 71 kilómetros al norte de San Miguel de Tucumán.

Un fuerte sismo de 5,6 grados y una réplica de 3.1 en la escala Richter sacudieron este lunes a la mañana a la provincia de Tucumán, generando ", según autoridades provinciales.Ramón Imbert, subdirector de Defensa Civil de la Provincia de Tucumán, aseguró que "no se ha informado ningún inconveniente", pero aclaró que los relevamientos "se continuarán haciendo en diferentes lugares".Más temprano, Roberto Moreno, el intendente de Trancas, epicentro del temblor, sostuvo en diálogo por AM750 que "hasta el momento no tenemos reporte de daño alguno ni de víctimas, así que fue un susto nada más".Según reportó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES),En tanto, su réplica tuvo lugar a las 6.05, con una profundidad de 10 kilómetros.El subdirector de Defensa Civil señaló no se registraba en la provincia "un sismo de esta magnitud desde hace muchos años"."Fue un despertar atípico. Hace muchos años no se sentía un temblor tan fuerte,", agregó el intendente de Trancas.Además, informó que se encuentran "trabajando con los bomberos, con Defensa Civil y los comisionados comunales cruzando información porque el epicentro fue en Trancas".El temblor causó sorpresa y preocupación entre los habitantes, que volcaron sus impresiones en las redes sociales, pero no fueron reportados hasta el momento víctimas ni daños materiales, según los medios locales.