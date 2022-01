Calor histórico: se esperan temperaturas de hasta 42 grados para esta semana

En CABA se esperan 39 grados el jueves. Foto Fernando Gens

⚠️🌡️𝗦𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗼𝗿 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗲𝗺𝗼: 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁𝗼𝘀 𝘆 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻



Un evento de calor extremo se registrará la próxima semana, con valores de #temperatura que pueden superar ampliamente los 35°C en varias provincias del país ¡Mirá!👇 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 8, 2022

CABA

Entre Ríos

Córdoba

Santa Fe

Prevén temperaturas máximas entre 35 y 42 grados en gran parte del país.

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y CABA registrarán un clima muy caluroso a partir de este lunes, con, que podrán superarse en algunas localidades, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).En tanto, las temperaturas mínimas estarán entre los 25 y 30°C, e incluso es posible que superen los 30°C, situación que estará acompañada por escasez de lluvias -sólo con algunas tormentas aisladas- lo cual intensificará las condiciones de sequía que ya existen en algunas regiones, y el consiguiente riesgo de incendios, agregó el organismo nacional.El calor intenso ya comenzó este fin de semana en Rio Negro, Neuquén, Mendoza, La Pampa, oeste de Buenos Aires, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, el este de Salta y de Jujuy, Santiago del Estero y Chaco.Este lunes, la Ciudad de Buenos Aires comenzará la semana con cielo despejado y una temperatura que oscilará entre los 24 de mínima y 35 de máxima, tendencia que se mantendrá y continuará en ascenso los días consecuentes con 37 grados el martes y 39 el jueves.En Entre Ríos, se replicará esta situación con marcas térmicas mínimas que irán desde los 21 hasta los 26, entre el lunes y el jueves y máximas entre los 36 y los 39.En la provincia de Córdoba, la máxima estimada para este lunes lunes es de 39 y se mantendrá constante hasta el jueves, algo similar a lo que ocurrirá en La Pampa, con una máxima que se ubicará en 38 grados.En Santa Fe, mientras las marcas mínimas rondarán los 21 grados, las máximas previstas estarán entre los 37 y 39 grados, mientras que en Santiago del Estero rondarán entre los 39 y 42 grados, con mínimas de 22 y 24.De concretarse estas estimaciones, es probable que varios distritos de la región central del país registren nuevas olas de calor dado que las marcas térmicas mínimas previstas son elevadas.Además, este fenómeno hace que durante las noches no se logre enfriar el ambiente ya que las temperaturas no bajan lo suficiente y esto dificulta el descanso de las personas, lo que puede generar efectos en la salud.Así, el SMN recomienda medidas de prevención frente al calor intenso.Las altas temperaturas ponen en riesgo la salud de las personas, especialmente de los mayores de 60 años y de los bebés y niños. Los períodos de altas temperaturas pueden provocar un golpe de calor, caracterizado por fuerte dolor de cabeza, pérdida de la conciencia, aumento extremo de la temperatura corporal, mareo y sequedad en la piel, advierte el SMN.Por eso, es muy importante seguir las siguientes recomendaciones: aumentar el consumo de líquidos para mantener una hidratación adecuada; no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales del día; evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas; evitar comidas muy abundantes y en cambio ingerir verduras y frutas.Asimismo, el organismo nacional recomienda usar ropa ligera, holgada y de colores claros y permanecer en espacios ventilados o acondicionados.En tanto, ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: solicitar de inmediato asistencia médica; trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo; intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.Asimismo, el SMN sostiene que el aumento de temperaturas impacta en el consumos energético por lo que es importante hacer un uso responsable de la energía eléctrica, por lo cual sugiere: mantener las puertas y ventanas cerradas si la refrigeración está encendida; no refrigerar ambientes que no se utilicen y apagar el equipo cuando se abandona la habitación por un tiempo prolongado.A su vez, limpiar los filtros al menos cada seis meses; programar el equipo a una temperatura de 24° C. y, antes de decidir por la compra de algún equipo de aire acondicionado, considerar la tecnología Inverter.