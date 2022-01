Ciclistas piden justicia por la ciclista atropellada en Palermo

Otra de las protestas que se hicieron por la mujer atropellada.

Un grupo de aproximadamente 2.000 de ciclistas autoconvocados se concentraban en la tarde del domingo en el Obelisco para dirigirse hacia el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, donde junto a familiares y amigos de Marcela Bimonte pedirán justicia y rendirán homenaje a la ciclista de 62 años que murió luego de ser atropellada el domingo pasado en el barrio porteño de Palermo.Bajo la consigna "Marcela Bimonte Presente", ciclistas y runners se dirigirán desde el centro de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) hasta lugar donde fue atropellada la ciclista.Allí, la familia de Marcela que organizó la actividad junto a la organización Masa Crítica, colocará una bicicleta blanca en su memoria.El ciclista y runner, Axel Dell' olio, sostuvo a Télam que “esto tiene que marcar un antes y un después en materia de homicidios viales; tiene que ser algo muy fuerte para presionar a los legisladores”.Por su parte Mario, de la agrupación Franini Team, señaló a esta agencia que llegó hasta el Obelisco para “exigir justicia, por más de que ya esté preso” y añadió: “no solamente por esta chica ciclista, sino por la gente que estaba caminando. No hay conciencia en la calle”“Hacen falta más cámaras, que no estén solo para el exceso de velocidad, sino también para ver esas cosas y prevenir estas cosas”, dijo.En tanto, Rodolfo Fraga, de Cebra Pilar Team, sostuvo que “la gente no toma conciencia que arriba de una bici hay una vida” y que “tampoco respetan la bicicenda”.“Vinimos por la memoria de Marcela y para exigir que se nos respete”, señaló.Daniel Molina, de la agrupación Bici Sur, sostuvo que se acercó para “pedir justicia” y advirtió que el grupo que integra no puede “salir tranquilo en Buenos Aires”“Vinimos a apoyar a la familia. Estamos totalmente desprotegidos, hace 10 años que pedaleo, todos los días me entero por las redes sociales que nos roban y nos golpean”, se quejó.Bimonte falleció el domingo pasado por la mañana cuando fue embestida por un Ford Focus rojo junto a otros cinco ciclistas.Al lugar de los hechos se trasladaron efectivos de la Comisaría Vecinal 14C luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un vehículo particular que había embestido a cinco ciclistas.Tras abandonar en el lugar a las víctimas, el conductor del Focus, José Carlos Olaya González, abordó una camioneta que lo sacó del lugar, que fue encontrada más tarde en el partido bonaerense de Avellaneda, donde fue detenido con tres acompañantes.La jueza Patricia Larocca, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 12 de la Ciudad de Buenos Aires, dictó ayer la prisión preventiva para Olaya González, pero le redujo la calificación a "homicidio culposo".A los otros tres hombres, que habían sido imputados por encubrimiento agravado por haber ayudado a escapar al conductor en la camioneta tras el atropellamiento, se les otorgó la libertad con medidas restrictivas, por lo que deberán presentarse ante la fiscalía cada 15 días, entre otras condiciones.