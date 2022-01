Menos packaging VER VIDEO

El discurso ambiental se pone cada vez más de moda, pero así como está bueno que mucha gente empiece a prestarle atención a estos temas, también empezamos a correr el riesgo de que cualquiera se autoproclame ECO sin en verdad serlo. Uno de los aspectos en los que más podemos confundirnos como consumidores es con el tema del packaging y envoltorios. Por eso quiero contarte algunas cosas que a veces creemos que son eco pero en verdad no lo son:1-, esas que entregan en los comercios y en los supermercados. Lo único eco de una bolsa de friselina es que se use para evitar las miles de bolsas plásticas que muchas personas utilizan cada vez que hacen compras. PERO, si cada vez que vas al super te compras nuevas bolsas de tela… entonces estás haciendo incluso más daño que llevándote las de plástico y metiéndolas en la botella de amor. Por eso mi consejo es: elegí un par de bolsas y usalas para comprar sin plásticos, pero no sigas aceptando y comprando bolsas de tela. Tenerlas acumuladas en cajones no es sustentable.2-. No son pocos los comercios, ya sean cafeterias o heladerias que reemplazan los vasos plásticos por vasos de polipapel bajo el lema de ser reciclables o incluso biodegradables. En este sentido hay que tener en cuenta 2 cosas. por un lado que el polipapel es polipropileno + papel, o sea, que el papel está recubierto por una capa de plástico, con lo cual no es cierto, como muchas veces dicen, que sea biodegradable. Por otro lado, la reciclabilidad del vaso no depende solo del material del que está compuesto, sino de que sea clasificado, entregado a recuperadores y que exista tecnología disponible para tratarlo. Por eso, antes que usar vasos de polipapel, mejor llevá tu vaso reutilizable.3-. Por más rústicas y eco que parezcan, las bolsas de papel, en su producción, tienen un impacto ambiental mayor que las bolsas plásticas. Si bien es cierto que la disposición final de la bolsa de papel es mucho más amorosa con el entorno ya que se biodegrada al poco tiempo, tenemos que recordar que no es solo ese el factor a tener en cuenta a la hora de evaluar el impacto ambiental de un producto. Por eso, y esto aplica especialmente a emprendimientos sustentables, la mejor alternativa es reutilizar aquello que ya existe.