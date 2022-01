Kreplak dijo que para aplicar la vacunación obligatoria hace falta una "discusión social"

Kreplak enumeró los beneficios del pase sanitario.

El ministro de Salud bonaerense,, consideró que para que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria debe haber una "discusión social" previa que se dé "en el seno del Congreso", ya que desde el aspecto sanitario no habría "ninguna discusión de que hay que hacerlo".En sendas entrevistas brindadas a Infobae y Tiempo Argentino, Kreplak se refirió a la posibilidad de, negó que vaya a haber más restricciones y analizó el impacto de Ómicron en base a la gran "cantidad de aislados que se generan por contactos estrechos sin síntomas"., afirmó el funcionario acerca de la posibilidad de solicitar el pase sanitario en las escuelas.De esa manera, sostuvo que se trata de una "discusión social" que debe darse "en el seno del Congreso Nacional" mientras señaló queSin embargo, el titular de la cartera sanitaria bonaerense señaló que si existen sectores "que creen que esto atenta contra la libertad individual" se vuelve necesario "discutirlo de cara al pueblo" ya que cuando se trata de "obligar o no obligar ya son discusiones que superan a las autoridades sanitarias"."Serían las discusiones del contexto que faltan para ver qué pasa con el inicio escolar", agregó Kreplak a la vez que garantizó que "las clases van a estar".Por otro lado, aseguró quey precisó que se está vacunando a "niveles récords" en la provincia aplicando "entre 170 mil y 180 mil" dosis por día.El ministro afirmó que" a los mostrados con anterioridad y" que no se están dando en este nuevo escenario.En esa misma línea, sostuvo que la preocupación hoy en día no es "tanto en términos del riesgo del sistema" en referencia a un posible colapso en el sistema de salud, sino porque "hay mucho contagio" que a la vez causa "poco daño" y genera "otras consecuencias".