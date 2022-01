Detienen a un falso cirujano mientras realizaba una intervención en un consultorio clandestino

Un falso cirujano que no contaba con título habilitante fue detenido mientras realizada una intervención en centro quirúrgico clandestino del barrio porteño de Constitución, luego de que la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema) solicitara una inspección general del inmueble.



Todo se inició cuando el fiscal Carlos Rolero Santurión, a cargo de la Ufema, solicitó una inspección integral en el inmueble ubicado en Pasco al 1400, de la Ciudad de Buenos Aires, donde encontraron a un hombre que realizaba una práctica quirúrgica sin habilitación y tampoco contaba con personal con el título correspondiente, informaron voceros del Ministerio Público Fiscal.



Además de los responsables del lugar, se encontró que la sala improvisada como quirófano no contaba con condiciones de asepsia y en ella circulaban tres perros.



También, según las fuentes, se constató que arrojaban los residuos patogénicos de las intervenciones en la vía pública, sin el debido control sanitario.



La inspección general del centro quirúrgico fue llevada a cabo por el Cuerpo de Investigadores Judiciales del Ministerio Público Fiscal y la División Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, donde se secuestraron psicotrópicos, implantes mamarios, materiales con restos orgánicos y material sedativo para cirugía.



El fiscal interino Hernán Biglino ordenó la detención del falso médico, que fue acusado del delito de usurpación de título en flagrancia, y el lugar fue clausurado por no contar con la habilitación correspondiente y por generar residuos patogénicos.



Asimismo, según informó el secretario de la Ufema, Ricardo Bomparola, el detenido solo contaba con el título de instrumentador quirúrgico, habilitación que no le permite realizar prácticas quirúrgicas.



Al respeto, Alberto Crescenti, titular del SAME, informó a Télam que la paciente que estaba siendo intervenida en el momento en que se realizó la inspección "estaba lúcida" y fue "trasladada al Hospital Durand para su evaluación clínica alrededor de las 12.15".



La causa fue iniciada por denuncias de los vecinos, que encontraban residuos patogénicos en los contenedores domiciliarios de la vía pública, y la investigación quedó a cargo de la Ufema junto con la Oficina de Coordinación Operativa del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal, quienes constataron el funcionamiento del centro quirúrgico clandestino.