No se suspenderán actividades de trabajo frente a la suba de casos de coronavirus

Foto: Raúl Ferrari

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Sandra Tirado, advirtió que no está previsto suspender actividades diarias de trabajo frente al crecimiento de casos de coronavirus, aunque remarcó que se está haciendo un seguimiento de la curva de internaciones en los hospitales.La secretaria manifestó a Radio Télam que “lo que se está viendo en algunos municipios y en algunas provincias, es que están suspendiendo algunos eventos masivos, algunos recitales, porque son eventos en los que sabemos que la posibilidad de contagio es alta, de hecho son los eventos priorizados en el pase sanitario, pero suspender actividades diarias de trabajo no está previsto”.Así, mencionó que desde el Ministerio de Salud están haciendo un seguimiento de los hospitales, donde “estamos viendo las terapias intensivas que no se están desbordando” y que la mayoría de las personas que necesitan internación “no recibieron las vacunas o no completaron su esquema”.En este sentido, Tirado indicó que “estamos en una situación epidemiológica de muchos casos diarios, por la presencia de una variante que es muy contagiosa, que a diferencia de las otras, genera un contagio mayor con un tiempo de incubación más corto”.Sin embargo, destacó que a diferencia de las olas anteriores, “más de un 70 por ciento de la población tiene un esquema de vacunación completo más un grupo que ya se está colocando las dosis de refuerzo”.Con respecto a la próxima salida a la venta de autotest, mencionó que “vienen a sumar a las otras formas de diagnóstico” y que “brinda la posibilidad de que una persona vaya a la farmacia, lo compre y tenga la responsabilidad de cargar el dato, así como el farmacéutico tendrá la responsabilidad de que ese dato sea cargado, y a su vez, tuvimos pedidos desde la industria para hacer control de salud dentro de las empresas”.