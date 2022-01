El Gobierno neuquino recomendó no ir a testearse a quienes tengan síntomas

"El testeo hoy no colabora con la situación" explicó la ministra de Salud. Foto: Edgardo Valera.

La ministra de Salud de Neuquén, Andrea Peve, recomendó a los habitantes de la provincia que tengan síntomas de Covid y a sus contactos estrechos que se aíslen como primera medida, pero que no concurran a los centros de testeo ante la acumulación de gente en las filas."Si estamos con síntomas primero nos tenemos que aislar y si somos contacto estrecho también”, recomendó la ministra, al aclarar que “no es necesario testearse porque el testeo hoy no colabora con la situación porque se acumula mucha gente en las filas”.La funcionaria pidió a la comunidad que extreme los cuidados y medidas de prevención ante el crecimiento exponencial de contagios de Covid 19 en la capital provincial y en los centros turísticos neuquinos.Peve, en declaraciones difundidas por el ministerio de Salud de Neuquén, destacó que el 80 por ciento de la población se vacunó con esquema completo y recomendó que quienes tengan síntomas leves o sean contacto estrecho eviten ir a testearse y se aíslen de inmediato para evitar la propagación del virus.“Estamos en un momento importante exponencial de casos en toda la provincia, pero fundamentalmente en Neuquén capital por la mayor cantidad de habitantes que tenemos y también empieza a aumentar en los centros turísticos”, explicó.La titular de la cartera de salud, precisó que "el 80 por ciento de las personas está vacunado con esquema completo" y que se trabaja "en el refuerzo con un buen porcentaje”.“La vacunación lo que nos ha permitido justamente es este cambio, es decir personas con casos leves y quienes tienen mayor riesgo no sufren un impacto importante de gravedad sobre el cuadro que presentan”, acotó.Como ocurre en otras partes del país, destacó que “lamentablemente las personas que están internadas en terapia intensiva y que han fallecido tenían esquemas incompletos de vacunación o no se las habían aplicado”.La ministra pidió a la comunidad que se acerque a todos los centros de vacunación disponibles en la provincia y destacó que “se está vacunando en las rutas, en eventos y en los hospitales y centros de salud”.La ocupación de UTI es del 70% pero por otras causas, no por coronavirus y “vemos que no hay variación en cuanto a las camas Covid y eso es muy bueno”, dijo.Este jueves arribaron a la provincia 31.445 dosis de vacunas (3.375 Sputnik V del primer componente) y 28.080 Pfizer para ser distribuidas a las distintas zonas sanitarias y continuar la inmunización de las personas mayores de 18 años y de entre 12 y 17 años.Hasta el momento la cantidad total de vacunas aplicadas en la provincia es de 1.273.598 entre primeras dosis, segundas y refuerzo.