Los Reyes Magos realizaron la cuarta caravana solidaria juntando juguetes

Los juguetes fueron recaudados por empresarios de la gastronomía. Foto: Daniel Dabove

Caravana de 2018, cuando luego de 44 años la Ciudad de Buenos Aires recuperó su tradicional desfile de Reyes. Foto: Archivo Télam

Durante la recorrida, Melchor, Gaspar y Baltasar pasaron por bares notables. Foto: Daniel Dabove

La cuarta caravana de los Reyes Magos se realizó este jueves "para mantener viva una tradición que tanta alegría genera en los niños" afirmaron desde la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), que iniciaron su gira porteña desde la emblemática esquina que ocupó la tienda Gath & Chaves, donde las familias llegaban cada enero para esta fecha.La gira comenzó pasadas las 10 en la intersección de Florida y Perón y recorrió bares y cafés emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, recolectando juguetes y libros infantiles para los niños y niñas internados en el Hospital Pedro de Elizalde, del barrio porteño de Barracas."El principal objetivo es llevarle a los chicos que están cursando una enfermedad un juguete, algo para que disfruten, poder sacarles una sonrisa. Eso vale oro que se pesa con el corazón y se guarda en el alma”, indicó a Télam Felipe “Toto” Evangelista presidente de la subcomisión de bares notables y miembro de AHRCC.Anteriormente “a esta esquina venían los Reyes Magos, personajes bíblicos que teníamos para alimentar la imaginación”, relató Evangelista, mientras la gente comenzaba a hacerse al lugar para tener su foto o pedir algún saludo a los reyes.En tanto, señaló que “los juguetes fueron recaudados por empresarios de la gastronomía” y advirtió que este año, el evento se realiza con muchos más cuidados y no se entregan directamente los juguetes a los niños sino a las autoridades del hospital para “cuidar a los chicos”.Con la idea de recordar lo vivido allí por varias generaciones de niños porteños, se realizó la, en la Avenida de Mayo 599, durante la cual Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron a transeúntes y a comerciantes de la zona.Fue el caso de, que estaba en el puesto de venta callejera con su mamá, que abandonó por unos minutos su trabajo y se acercó a los reyes para tener el retrato del encuentro de su hijo.“En mi casa me dejaron un auto grande a control remoto para estacionar”, contó Valentino y no dudó en elegir a Baltasar como su mago preferido.También Laura pudo retratar el momento cuando su hijachocó los puños con sus ídolos. "No trajimos juguetes porque no sabíamos de la movida, pero es muy lindo que sea para chicos que lo necesitan y llevarles alegría”, dijo a esta agencia.“Me encanta que Delfi pueda verlos, se puso recontenta porque no sabíamos adónde ir ya que por nuestra casa no pasan y está genial que mantenga la ilusión”, añadió la mujer.Leticia, una mamá que pasaba por el lugar, aprovechó a pedir un video de los reyes saludando a sus hijos: “Se van a volver locos, estaban super ansiosos esta mañana y con esto se desmayan”, aseveró.Por su parte, el presidente de AHRCC, Francisco “Panchi” Miranda, dijo que "esta es una de acciones de la Cámara que más alcance tiene en los medios, y creo que es por la idea de contagiar el espíritu solidario, del trabajo y la cultura”.Asimismo, manifestó que “este granito de arena nos encanta, nos apasiona y ver una sonrisa en los niños nos ilumina”.Luego explicó queque fueron donados.“Hacer esto te dignifica, te da la satisfacción de tener un buen gesto con alguien”, añadió Miranda.Durante la recorrida, Melchor, Gaspar y Baltasar pasaron por bares notables como “Café de Los Angelitos”, la confitería “Las Violetas”, “Café Margot”, “Esquina Homero Manzi” o la “Rotisería Miramar”, para finalizar con la entrega de los juguetes en la ex Casa Cuna, en Montes de Oca 40.