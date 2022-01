Kreplak: "Un 90% de los testeos son innecesarios"

Nicolás Kreplak descartó que se esté transitando el peor momento de la pandemia. (Foto: Prensa PBA)

"En provincia ya llega a los 15 millones de personas inmunizadas". (Foto: Carlos Brigo)

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, descartó que se esté transitando el peor momento de la pandemia de coronavirus, dijo quepero aseguró quey sostuvo queEn una entrevista con Télam, Kreplak repasó la situación epidemiológica con un récord de casos que trepó ayer en la provincia de Buenos Aires a los 34.866 pero aseguró que pese a esa explosión de contagios la Argentina "no atraviesa la peor etapa de la pandemia".Además, relacionó lamás que con las características propias de la variante Ómicron."La disociación entre la cantidad de casos y las internaciones" es fundamental para analizar la coyuntura, dijo. "Es clave entender que la campaña de vacunación federal y equitativa, que en provincia ya llega a los 15 millones de personas inmunizadas, está haciendo que tengamos esta situación. La variante Ómicron puede ser más leve, pero también es leve porque está la mayoría vacunada", definió.Nicolás Kreplak: Sí, la capacidad de tensión se está dando en los centros de testeos, que en un 90% son innecesarios. Si uno sabe que estuvo con alguien positivo de Covid-19, hay que esperar, y si pasaron los días y la persona no tuvo síntomas volver a la actividad. Se está fogoneando a veces en los medios mostrando colas de testeos todo el día, y eso genera que mucha gente quiera testearse, algunos hasta 3 o 4 veces por semana. Eso es absurdo, es una conducta compulsiva por angustia porque están mal informados.NK: Este criterio estaba vigente, ayer se reforzó esa línea comunicacional de que si uno es contacto estrecho tiene que esperar y aislarse, tratar de no contagiar a los demás y si tiene síntomas, reportarlo. Nosotros siempre lo dijimos; cuando había pocos testeos por día, no había problema, pero nunca estuvo indicado el testeo para contactos estrechos. Para los contactos estrechos hace más de un año está vigente el diagnóstico positivo por nexo epidemiológico. Si yo soy contacto estrecho de alguien que es positivo y tengo síntomas tengo que reportar el caso en el 148 (en provincia de Buenos Aires) o con cualquier médico para que ingrese en el sistema. Eso funciona así hace mucho tiempo; no lo utiliza la Ciudad de Buenos Aires y se generaron muchos problemas por eso.NK: Podemos plantearlo al revés. (Que hubiera pasado) si nosotros no hubiéramos hecho las restricciones del año pasado y del anterior, cuando había menos vacunas. La tasa de letalidad en 2020 era del 7%, el año pasado era del 3,5% y hoy está muy por debajo del 1%. Si no hubiéramos hecho el cierre de la nocturnidad, la no escolaridad, el aforo en lugares cerrados y los días de cierre total, hubiéramos tenido esta cantidad de contagios el año pasado con un índice de mortalidad muy superior al actual. No es que esto sucede por causalidad, hoy tenemos esta cantidad de casos porque no hay una relación directa entre el aumento de casos con la cantidad de internaciones y fallecidos, y eso es por las vacunas. Hoy no tenemos un aumento significativo de internaciones y fallecimientos.NK: Yo espero que el aumento de casos no siga creciendo y se siga controlando con la vacunación y la toma de conciencia de cada uno. No descarto en un futuro tomar decisiones en relación a restricciones, pero en este momento tenemos capacidad de atención suficiente para el Covid, y todas las demás patologías; por eso no es necesario restringir nada. No vamos a producir, al restringir actividades, una disminución en la cantidad de casos que modifiquen la situación sanitaria.NK: Po dría haber una baja de casos ya que las fiestas son una movilización social enorme, reuniones íntimas donde se mueven 45 millones de personas, pero también porque ahora hay más conciencia respecto a que es necesario cuidarse.NK: El pase sanitario se viene aplicando disparmente, creo que por falta de práctica más que por falta de voluntad. Hay aplicación dispar pero buena aceptación de la gente y los comerciantes. Los que dicen que no lo aplican es porque no tienen cómo hacerlo. Por eso, estamos ayudando, fiscalizando, hablando con las cámaras locales. Habría que ayudar con información oficial a esas personas que todavía no están vacunadas, para que puedan despejar temores ya que hoy no vacunarse es casi un auto atentado.NK: Los autotest son una pérdida de control de los casos; se va a reducir la capacidad de captar casos porque va a haber mucha gente que los utilice y no los reporte. El sistema de Salud hizo un trabajo extraordinario en esta pandemia para reportar en tiempo directo las enfermedades, y cuando la gente se lo haga en su casa la mayoría no lo va a reportar. Esto no es grave si la enorme mayoría de los casos son leves. Sabremos menos de los casos reales. Pero es importante saber que quien se testee, tiene que aislarse igual, independiente de si es positivo o negativo.Durante la entrevista con Télam, el ministro precisó que no es necesario pedir un test negativo para dar el alta de Covid-19 o para reincorporarse al trabajo y reiteró los plazos de aislamiento para vacunados y no inmunizados."Personas vacunadas con al menos dos dosis que se contagian deben aislarse 7 días y los contactos estrechos 5, y las no vacunadas deben aislarse 10 y 7 días respectivamente", remarcó.