Aumento de casos: cerró un boliche y suspendieron festivales en Santiago del Estero

Cancelaron festivales en Santiago del Estero por aumento de casos de coronavirus.

#Noticia 👉🏻 La Dirección General de Salud dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de La Banda brindó un informe sobre el trabajo que se realiza en la ciudad para contención del virus Covid-19.https://t.co/g7KkQBVrL0 — Municipio de La Banda (@munilabanda) January 4, 2022

Un boliche de la capital santiagueña decidió cerrar sus puertas ante el aumento de casos de coronavirus, porque "es una forma de cuidarnos y cuidar a los otros”; mientras que numerosos festivales en toda la provincia fueron suspendidos por la misma situación.De esta manera lo confirmó a Télam el dueño del local bailable, Darío Cura, que emitió un comunicado que tituló “La fiesta de los sábados puede esperar”.“Cada noche ingresaban entre 4 y 5 mil personas al boliche, pero ante la escalada de contagios que hay en la provincia y en el país, hemos tomado la decisión de cerrar los fines de semana que sean necesarios”, explicó Cura.Además, el empresario dijo que "muchos jóvenes no toman conciencia de esta situación” y agregó que esta decisión“Si bien yo hasta ahora no me contagié, conozco mucha gente, amigos y conocidos que están contagiados”, dijo Cura y afirmó que por eso “es momento de aportar lo que podamos para poder cuidarnos y cuidarlos a los demás”.Así como este boliche cerró sus puertas,, como el de la Tradición, previsto para este fin de semana en Añatuya; el Pre Salamanca, en La Banda, y la misma decisión se tomó en la ciudad de Los Telares, Salavina, por el Festival “Telares canta en enero”, programado para el 28 y 29 de enero.Por su parte, desde la municipalidad de Bandera se anunció que el Carnaval, previsto para el 29 de enero, fue postergado debido al incremento de casos.Además, la mima decisión tomaron otros intendentes del interior al suspender los festivales de Medellín, departamento Atamisqui; el del Mortero, Tacañitas y General Taboada, que estaban anunciados para el sábado 12 de febrero.En la ciudad de Beltrán, el Festival de “Tierra Viva”, previsto para el 21 y 22 del corriente mes, fue suspendido, al igual que la Fiesta Nacional del Bombo en la ciudad de Frías.Este jueves, también desde el “Patio del Indio Froilán” anunciaron a través de un comunicado la la suspensión de las actividades por el difícil contexto sanitario.“Ante el avance acelerado de contagios, por la preservación de todos y todas, este domingo 9 de enero no se desarrollarán actividades en el Patio”, indica el comunicado., mientras que el último reporte del ministerio de Salud provincial registró un récord de casos con 1.922 contagios positivos.