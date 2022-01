Santiago del Estero tiene récord de casos y pide "límites" en el comportamiento social

La positividad el martes fue del 50%. (Foto: Emilio Rapetti)

La ministra de Salud de Santiago del Estero, Natividad Nassif, consideró que "los números de esta semana van a ser los más altos de la pandemia", pidió "límites" en el comportamiento social de la comunidad, y dijo que "hay sospecha de que estamos en presencia ya de Ómicron por la alta contagiosidad", ya que la provincia registró un récord de casos de coronavirus con 1.884 contagios en las últimas horas.



Asimismo, la funcionaria agregó que esperan que una vez que pase esta semana, "la siguiente pueda ir sosteniéndose en los últimos porcentajes que tengamos de positividad y que comience en el mes de febrero un leve descenso", pero remarcó que "todo va a depender del comportamiento de la sociedad".



En la jornada de ayer de un total de 3.767 muestras realizadas, se confirmaron 1.884 casos positivos de Covid-19 en la provincia, récord de casos desde que se inició la pandemia, siendo unos 1.489 para Capital-Banda y unos 395 para el interior.



En 24 horas se tomaron 3.767 muestras. (Foto: Emilio Rapetti)



Nassif explicó que Santiago del Estero venía teniendo "un índice de un 5% de positividad sobre el total de las muestras y ayer pasamos a un 50%, o sea que cada dos personas, una estaba positivo".



Además, la funcionaria indicó que "como Estado pusimos y estamos poniendo todo, personal en todo el sistema sanitario adaptado a cada necesidad de la pandemia, con atención a la población, porque la gente que demandó atención al sistema público la tuvo".



"También hemos puesto nuestros laboratorios, salas de UTI-UCI, adquisición de equipamientos, mejoramiento de nuestros hospitales, es decir el Estado ha generado estrategias importantes de contención de la Pandemia en materia de inversiones y de políticas sanitarias", puntualizó.



El martes se confirmaron 1.884 casos positivos. (Foto: Emilio Rapetti)



Por otra parte, Nassif sentenció que "lo que queda ahora es que la sociedad actué con mayor limites en sus comportamientos sociales" y en "especial les estamos pidiendo algo que tendría que ser una habitualidad en nosotros, como el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social y evitar aglomeraciones de personas".



"Hasta que no tengamos un dictamen científico que nos determine la presencia de Ómicron no podemos asegurar científicamente que tenemos", dijo Nassif, sin embargo indicó que "de acuerdo al comportamiento de la variante hay sospecha de que estamos en presencia de esta nueva cepa por la alta contagiosidad, en relación a la cantidad de personas contagiadas y también por la rapidez con que se ha movido".



"Hoy estamos en presencia de un variante que exige determinados cuidados por la alta contagiosidad, dos o tres veces más alta que la Delta, a la cual la va desplazando paulatinamente", sostuvo.



Y agregó: "Es un variante que ha sido identificada en el mes de noviembre y hoy estamos en primeras semanas de enero y en Santiago se enviaron 19 casos en un primer momento y después se produjeron picos de contagios asociados a personas que venían de Córdoba de pasar las fiestas y contingentes de estudiantes que fueron de viajes de estudios".



(Foto: Emilio Rapetti)



En ese sentido, pidió a toda la población que se vacune, porque si bien los casos aumentan considerablemente eso no se observa en las internaciones, y dijo que es notorio el "impacto positivo en quienes tienen el esquema completo de vacunación" ya que si se infectan "no llegan a ser casos agudos".



"La vacuna protege y eso lo estamos advirtiendo, ya que las personas internadas que tenemos están con esquemas incompletos o sin vacunación o tienen factores de riesgo", puntualizó la licenciada y reiteró que "las vacunas protegen, nos dan inmunidad, pero también morigera la infección, o sea baja el riesgo de hospitalización".



"Les pido a la sociedad que ponga límites en lo que se haga, en términos de movilidad, y asistencia a eventos se pueda tener el riesgo de contagiarse", concluyó.