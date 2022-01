El pedido de los médicos del Garrahan: "El momento para vacunar a los menores es ahora"

Ya hay más de 7 millones de vacunas aplicadas en niños y niñas de entre 3 y 11 años en el país.

La jefa de Infectología del Hospital Garrahan, Rosa Bologna, pidió que se "completen los esquema de vacunación de los menores" ante la multiplicación de los ingresos de pacientes con coronavirus a ese centro de salud pediátrico y dijo que el sistema de vigilancia "no documentó eventos adversos" por las inoculaciones en esa población., afirmó Bologna a la señal de TN.La profesional sostuvo que solo se debe posponer la vacunación a niños y niñas que estén transitando la enfermedad hasta que tengan el alta médica y a los que sean contacto estrecho de un caso confirmado, quienes deberán finalizar el período de aislamiento para pode inocularse.Los dichos de Bologna se vinculan con".La médica recordó que ya hay más de 7 millones de vacunas aplicadas en niños y niñas de entre 3 y 11 años en el país y aseguró que "no hay complicaciones graves y son efectivas". Asimismo, precisó que cinco millones de adolescentes entre 12 y 17 años ya recibieron las dosis.El pediatra del Garrahan Oscar Trotta había dicho el martes que los casos de menores con coronavirus que ingresan a ese hospital pasaron de 15 a 55 en 15 días, por lo que tuvieron que abrir una tercera sala de internación "Otra vez estamos abriendo una tercer sala de internación para pacientes Covid en el @HospGarrahan, pasamos de 15 internados el 20 de diciembre a 55 menores internados en el día de hoy", afirmó Trotta en Twitter.En tanto, Bologna aseguró que "el total de internados era 51 la semana pasada y hoy tenemos ese misma misma cantidad en ingresos por día; por eso adecuamos salas y abrimos la tercera".Respecto a cómo se originan los contagios o se detecta la enfermedad, la jefa de Infectología aclaró que en su mayoría los pacientes "vienen con síntomas", aunque algunos "vienen por otro motivo para internarse, hacemos el hisopado como control y lo detectamos, aun sin tener síntomas específicos de Covid".Finalmente, la profesional expresó que "se está viendo un aumento proporcional de contagiados por Covid en lactantes pequeños, donde se da fiebre o una infección respiratoria alta"."Pero en estos pacientes sabemos que las fiebres o infección alta puede ser una complicación importante; por eso".A su vez, aclaró que la enfermedad en general se da sin complicaciones graves en niños que no tienen enfermedades de base "a excepción de algunos casos donde se puede dar el Síndrome Inflamatorio Multisistémico, que es una de las causas que los puede llevar a Unidad de Cuidados Intensivos".