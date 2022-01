Quejas por las largas filas para hisoparse en CABA

Foto: Fernando Gens.

3 horas, 30 minutos parada, sin que que te acerquen un agua, indispuesta y sin comer para hisoparme, en Palermo, no en el imprenetrable chaqueño. Fijate, @horaciorlarreta que capaz que estás haciendo todo mal otra vez. — 🧡💚María Olivera💚🧡 (@marytheoliver) January 4, 2022

Asi estuve 2 días hasta lograrlo, con sintomas, sin auto para ir a varios sitios, etc. Despidieron a todo el personal contratado que pudieron hace pocos meses. Así todo. Abrazo que pase pronto — Karo De Luca (@Karo_deluca) January 4, 2022

Tomará nota el @gcba que es necesario reforzar con más trabajadoras/es de la salud cada una de las UFI y abrir más de estas unidades? — Cristóbal (@cristobalcerv) January 4, 2022

Decenas de personas expresaron su malestar en las redes sociales por las demoras en los diferentes centros de testeos de coronavirus que desplegó el gobierno porteño, lo que produjo extensas filas en un día donde la temperatura máxima fue de 33°C.“3 horas, 30 minutos parada, sin que que te acerquen un agua, indispuesta y sin comer para hisoparme, en Palermo, no en el imprenetrable chaqueño. Fijate, @horaciorlarreta que capaz que estás haciendo todo mal otra vez”, expresó este martes en Twitter María Olivera desde la cuenta @marytheoliver., mientras que en las Unidades Febriles de Urgencia la situación fue un poco más ordenada.CABA cuenta con unos 75 puestos, de los cuales 60 corresponden a peatones y 15 a quienes van en auto; mientras que por día se realizan unos 52.000 test diarios, en promedio.Otro usuario de Twitter, @javier6365, indicó: “A no quejarse de los picos de contagios y la saturación de los hisopados. Si todos estan feliz de vacaciones. A Larreta se le termino otro verso, del hisopar e hisopar.! 8 horas en Caba para hisoparte…”Por su parte, @cristobalcerv realizó un hilo en el que contó su vivencia: “El hisopado que me hice ayer en CABA (Hospital Rivadavia) dió positivo de covid. Estuve esperando 5 hs para poder hisoparme. Cuando llegué me di cuenta el motivo, dos médicos para atender a más de mil personas”.“El médico pidiendo paciencia ante el malestar de la gente. Que vienen de hechar a muchos trabajadores de la salud en ese Hospital. Que ellos no son responsables de la mala gestión en la salud pública de la Ciudad de Bs As. (…) Tomará nota el @gcba que es necesario reforzar con más trabajadoras/es de la salud cada una de las UFI y abrir más de estas unidades? (…) Con más cuidados y protocolos, tenemos la responsabilidad colectiva de contener esta suba de contagios, siendo pacientes y solidarios”, detalló.También @enzosebastin221 subrayó: “Si hubiera un negocio que hacer, Larreta ya lo hubiera solucionado. Todos los centros de testeos explotados en CABA”.Este martes Argentina superó su máximo histórico con 81.210 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas ; mientras que