Efemérides del 4 de enero

La historia al día VER VIDEO

- NACE LOUIS BRAILLE. Nace en la comuna de Coupvray (Sena y Marne, Francia) el sacerdote y pedagogo francés Louis Braille, creador del sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual. El sistema Braille fue adoptado en todo el mundo y también se usa para la notación musical.- NACE JUAN C. ALTAVISTA. Nace en la ciudad de Buenos Aires el actor y comediante Juan Carlos Altavista, quien ganó fama a fines de la década de 1960 con el personaje de Minguito Tinguitella. Fue una de las figuras del exitoso programa de televisión Operación Jajá. A lo largo de una carrera de cuatro décadas actuó en 49 películas.- ERNESTO “CHE” GUEVARA. El médico y revolucionario Ernesto “Che” Guevara emprende con su amigo Alberto Granado la aventura de recorrer Sudamérica en moto, viaje que comenzó en Buenos Aires y terminó en Venezuela. El viaje fue recreado en el filme Diarios de motocicleta (2004), dirigido por Walter Salles, con el mexicano Gael García Bernal en el papel del “Che” y Rodrigo de la Serna en el de Granado.- NACE EL “BETO” ALONSO. Nace en la ciudad bonaerense de Vicente López el exfutbolista Norberto Osvaldo Alonso, uno de los más destacados volantes ofensivos de la historia del fútbol argentino e ídolo de River Plate. Con el equipo “millonario” ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental de 1986. Fue campeón con la selección en el Mundial de Argentina ‘78. También jugó en Vélez Sarsfield y en el Olympique de Marsella francés.- NACE MICHAEL STIPE. Nace en el pueblo de Decatur (Georgia, EEUU) el músico y compositor estadounidense Michael Stipe, líder y vocalista de la banda de rock alternativo R.E.M., con la que vendió más de 80 millones de discos.- THE DOORS. La banda estadounidense de rock The Doors lanza su álbum debut, que lleva el nombre del grupo liderado por Jim Morrison. El elepé The Doors contiene los recordados temas Light my fire, The end, Back door man y Break on through (to the other side).- “PIBE” VALDERRAMA. El mediocampista Carlos “Pibe” Valderrama, estrella de la selección de Colombia, es presentado en la ciudad santafesina de Rosario como la nueva figura de Newell´s Old Boys, pero sólo se tomó una foto con la camiseta de la “Lepra” porque “un desacuerdo” impidió que se concretara el pase.- GABRIEL BATISTUTA. El delantero Gabriel Batistuta convierte su gol número 100 en la liga italiana de fútbol al marcar con el hombro el gol de su equipo, el Fiorentina, ante Sampdoria en un partido disputado en Florencia que terminó con un empate 1-1.- MARCELO BIELSA. El técnico y exfutbolista Marcelo Bielsa dirige el primer entrenamiento al frente de la selección argentina de fútbol, con la que obtuvo 56 victorias en 85 partidos. Con el equipo “albiceleste” ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.- FALLECE SANDRO. A la edad de 64 muere en la localidad mendocina de Guaymallén el cantante y compositor Roberto Sánchez, famoso con el nombre artístico de Sandro, a quien se considera uno de los padres del rock argentino. Recibió en 2005 el Grammy Latino por su trayectoria. Fue el primer latinoamericano en cantar en el Madison Square Garden de Nueva York.​ Actuó en 16 películas y vendió más de 8 millones de discos.- LEY DE MEDIOS. El presidente Mauricio Macri dicta un decreto de necesidad y urgencia que modifica la ley de Medios Audiovisuales para permitir la venta de cadenas de radio y televisión. También elimina los topes a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de cable. Además creó el Ente Nacional de Comunicaciones y una comisión para redactar una reforma de la ley aprobada durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.- DÍA DEL BRAILLE. Se celebra el Día Mundial del Braille, instituido por las Naciones Unidas para crear mayor conciencia sobre la importancia de ese sistema de lectoescritura como medio de comunicación para la plena realización de las personas con discapacidad visual. La fecha conmemora el natalicio del sacerdote y pedagogo francés Louis Braille, creador del sistema que lleva su nombre.