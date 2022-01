Cómo pedir un resarcimiento ante cortes de suministro eléctrico

Corresponde el reclamo si hubo un corte de más de 36 horas o varios seguidos.

Un manual o guía para hacer reclamos por eventuales cortes prolongados o reiterados de suministro eléctrico fue difundido este lunes paraa partir del cual cada compañía "deberá efectuar un reintegro en tu factura por la energía no suministrada", reportaron fuentes oficiales.Según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el reclamo está destinado a losy la empresa deberá efectuar unen la factura por la energía no suministrada."La distribuidora te reintegrará el monto correspondiente (en kWh) en tu próxima factura" informaron desde el gobierno, e indicaron queAdemás se podrá efectuar otro reclamo en caso de daño de uno o varios artefactos eléctricos provocado por oscilaciones de tensión u otras deficiencias del servicio eléctrico.El formulario online de resarcimiento se encuentra en la página oficial de gobierno junto con el instructivo de reclamo, donde se deberá adjuntar el número de reclamo realizado ante la empresa, una nota firmada con la fecha y hora del inicio y finalización de los cortes, la factura del servicio, y en caso de que la factura no esté a nombre de la persona que realiza la queja, una copia del título de propiedad o del contrato de alquiler, o bien de un servicio o del DNI donde conste el domicilio.Puede bajarse desde https://www.argentina.gob.ar/enre/gestion-de-reclamos/formularios-online/formulario-atencion-usuarios-coronavirus El ENRE sancionó a la distribuidora eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edesur, con una multa por $239 millones, luego de que la autoridad reguladora detectara en distintas inspecciones incumplimientos en la calidad de servicio y la atención a los usuarios.Según informó el ENRE, actualmente 32.282 usuarios de Edesur y 1.253 usuarios de Edenor continúan sin servicio de suministro eléctrico.