El conductor que mató a la ciclista en Palermo dio positivo en el test de drogas

El conductor que este domingo atropelló y mató a una ciclista cerca de los Bosques de Palermoy se espera que sean indagados en las próximas horas, informaron fuentes policiales.La causa contra José Carlos Olaya González, de 32 años, es por homicidio doloso, mientras que los otros tres detenidos son acusados de encubrimiento, tras haberlo ayudado a escapar del lugar del hecho a bordo de un Jeep negro.Según indicaron fuentes policiales,En tanto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pedirá que el hecho sea caratulado como homicidio simple y se le retire la licencia al conductor hasta que haya sentencia firme, según precisaron voceros del organismo a Télam.También la ANSV se presentará como amicus curiae (amigo del Tribunal) en la causa por tratarse de un "hecho fatal debido a una ostensible violación a las normas y desprecio por la vida", agregaron las mismas fuentes.El director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, remarcó a través de su cuenta de Twitter que lo ocurrido "no fue un accidente, fue un homicidio"."Matar y huir no puede terminar en una pena en suspenso porque ´no hubo intención´. Vamos a pedir que se califique como homicidio doloso, con una pena de 8 a 25 años", escribió en la red social.El hecho ocurrió este domingo cerca de las 9 en el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, donde efectivos de la Comisaría Vecinal 14C se trasladaron luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un vehículo particular Ford Focus, de color rojo, que embistió a cinco ciclistas., una de ellasEn el hecho interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Natalia Pla.Los ciclistas llaman a concentrarse a las 16.30 en el Obelisco para salir media hora más tarde en una pedaleada hacia Figueroa Alcorta y Dorrego, donde colgarán una bicicleta blanca en memoria de Marcela Bimonte."Se va a hacer en honor a Marcela y pidiendo justicia también. Se caratuló inicialmente la causa como homicidio culposo, esto no lleva más de dos o tres años", señaló a Télam Marcela Erdozain, ciclista del grupo Bicicleteadas Zen y amiga de la mujer atropellada., continuó Erdozain.La convocatoria es "para todos los ciclistas y peatones que quieran homenajear a Marcela, un ser de luz, que ayudó y armó estas bicicleteadas zen que le han hecho bien a tantos miles de personas buscando una conexión con la naturaleza y con el cuerpo", agregó.