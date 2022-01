Agredieron a una médica primero en el hospital y luego en una comisaría

El Hospital de General Pacheco en el cuál comenzó la agresión.

‼️Una mujer atacó a una médica y al resto del equipo en el Hospital de General Pacheco, Tigre, porque quería que le dieran prioridad a su hermana.

📹Sucedió a minutos de año nuevo y quedó registrado por la cámara de una paciente recién operada.

Las autoridades del Hospital General de la localidad bonaerense de Pacheco ratificaron en las últimas horas la denuncia sobres laspor parte de la hermana de una paciente, las cuales, precisaron,“El tema no terminó con lo que se observó en el video que se hizo público, sino también en la, lo que nos obligó a ratificar la denuncia y además, por razones operativas, se procedió al traslado de la hermana de la agresora a otro hospital”, dijo este domingo a Télam el director del Hospital General de Pacheco, Diego Morera.El hecho ocurrió cuando una mujer, familiar de un paciente,, cirujana de guardia, porque no le daba prioridad a la atención de una hermana.La responsable del área le intentaba explicar que debía aguardar su turno, que h, hasta que fue agredida por la hermana de la paciente.La agresora fue controlada por otros integrantes del personal de salud del hospital, ante los gritos desesperados de otros internados, entre ellos una mujer, que atinó a filmar con su celular lo que estaba ocurriendo.Morera agregó a Télam que "; instamos a la gente a que se vacune, a que sea tolerante. Hay mucha angustia, en este hospital fallecieron tres enfermeras en este tiempo, la gente no se tomó vacaciones o lo hizo muy pocos días, y siempre se actúa persuadiendo, buscando calmar”. La semana pasada también fue agredido a golpes un médico a cargo de la Unidad Febril de Urgencia (UFU) del Hospital Donación Francisco Santojanni, del sistema de salud porteño, por un paciente, en el contexto de largas colas para hisoparse.El hecho derivó en una medida de fuerza por parte de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que decidió suspender la atención en las 20 UFU hasta que se garantice la seguridad de los profesionales de la salud.