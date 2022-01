En Rosario advierten que "el fuego llegó a poblaciones estables"

Foto: Sebastián Granata

"Fuimos los primeros en denunciar esto ante la Justicia de Entre Ríos y la sensación es que la causa no estuvo a la altura de los tiempos de la gente ni del patrimonio que significa el humedal" Gustavo Zignano

Foto: Sebastián Granata

Trabajan sobre nuevos focos

Foto: Sebastián Granata

El secretario de Gobierno del municipio de Rosario, Gustavo Zignago, advirtió que "en los últimos días" se transitó "el momento más crítico y angustiante" de los incendios forestales que afectan desde hace al menos ocho días las islas del Delta del Paraná, porque el fuego -indicó- "ha llegado a poblaciones estables"."Fuimos los primeros en denunciar esto ante la Justicia de Entre Ríos y la sensación es que la causa no estuvo a la altura de los tiempos de la gente ni del patrimonio que significa el humedal", aseveró el funcionario, quien consignó que el fuego continúa en la zona del Banquito San Andrés, frente a la ciudad santafesina.En declaraciones a la radio LT8, Zignago indicó que, "si bien hay 50 imputados, no se han terminado con las indagatorias, y no se resolvió la situación de esos imputados"."Además, por sobre todas las cosas, las investigaciones no han avanzado mucho en relación a los hechos que se fueron sucediendo. Allí está nuestra frustración", manifestó.En este sentido, Zignago también mostró su desencanto porque, tras las resoluciones emanadas de la Corte Suprema de Justicia, en las que emplaza a los gobierno de Entre Ríos, Santa Fe y la Nación a elaborar planes inherentes a la búsqueda de soluciones para el tema de los incendios, "tampoco se cumplieron".También, en la entrevista, lamentó que el Congreso Nacional no haya avanzado con el tratamiento del proyecto de ley de humedales.Brigadistas nacionales y personal de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe trabajaron durante toda la semana y continuarán este fin de semana controlando por tierra y aire nuevos incendios registrados en islas del delta del río Paraná, informó este sábado la Secretaría de Ambiente entrerriana.Los focos ígneos se registraban en la isla Sabino Corsi, frente a la ciudad santafesina de Rosario, también conocida como El Banquito de San Andrés.Allí trabajaron de diferentes formas con ataques directos, indirectos y paralelos; líneas y brechas cortafuego, anclando en quemados y lugares de rebrotes; y herramientas de zapa y enfriamiento de mochila.Las altas temperaturas y la falta de lluvias contribuyen a agravar la situación que se vive en distintos puntos de la provincia, explicaron a Télam desde esa Secretaría.Más de 35 personas intervienen con diferentes labores, que comienzan en un puesto instalado en Puerto Alvear, en la provincia de Santa Fe."Para trabajar sobre el fuego hay que conocer el terreno, tener el equipamiento y conocimientos necesarios, porque de lo contrario se corre peligro", explicaron a Télam desde la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, y pidieron no acercarse a la zona."Las causas son antrópicas y es muy difícil determinar cómo se generó, porque para eso hay que estar en el lugar del incendio, y cuando se detecta un punto de calor ya hay una columna de humo y el fuego lleva un tiempo allí", comentaron.En el lugar trabaja la Brigada de Atención y Prevención a Emergencias (BAPE); Protección Civil de Santa Fe; Bomberos Voluntarios de Victoria; Defensa Civil, del Plan de Manejo del Fuego y Policía de Entre Ríos; y Parques Nacionales.También poseen dos helicópteros de la Policía entrerriana y del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.En Entre Ríos, casi 20.000 hectáreas fueron afectadas por incendios reportados entre el 1 de enero y el 2 de diciembre del 2021.Además de los fuegos registrados en islas del delta del río Paraná, en los últimos días se detectaron nuevos focos ígneos frente al Parque Nacional El Palmar (Colón); en Calabacilla (Concordia); en la isla del Puerto (Concepción del Uruguay); y en unas 14 hectáreas de la localidad de Federación.El Gobierno de Entre Ríos recordó que aún se encuentra vigente la prohibición de realizar cualquier tipo de quemas sin autorización ya que pesa sobre la zona una medida cautelar del Juzgado Federal de Paraná.Además, el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, aseguró que Entre Ríos "no tiene ninguna responsabilidad jurídica" sobre los incendios y afirmó que es "gente de Rosario la que hace un uso inadecuado" de las islas."Adjudicarle responsabilidad a Entre Ríos por los hechos que se producen es un contrasentido", sostuvo en un comunicado.