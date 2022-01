El coronavirus obligó a algunas personas a alterar la celebración de la llegada de 2022

El aumento de contagios obligó a muchos a pasar las fiestas de forma diferente, en encuentros íntimos o por videollamada.

Silvina Katz, actriz

El caso de Gabriel

El aumento de casos de coronavirus alteró los planes de muchas personas, quienes pasarán este fin de año aislados y solos en sus hogares por haber contraído coronavirus o ser contacto estrecho, y algunos manifestaron que comenzarán el nuevo año con “un encuentro íntimo o brindando por videollamada”.Silvina Katz resultó contacto estrecho en la filmación de una película: “A días de una jornada de filmación me avisaron que otra actriz y un técnico dieron positivo en coronavirus, así que preventivamente debo permanecer aislada en mi casa, aunque esté vacunada”, dijo la actriz.Silvina tenía programado pasar el fin de año con su familia en una casa quinta de Ingeniero Maschwitz, pero sus planes cambiaron intempestivamente.Nunca se deprimió, según dice, y al contrario, lo consideró como “una oportunidad para parar y reencontrarse”.“Me voy a armar una mesa para mi en la terraza de mi casa. Me mandé a comprar flores, estoy cocinando y voy a brindar por videollamada con mi hija y mi hermana, Eleonora, que también decidió aislarse esta noche porque el domingo se va de vacaciones y prefiere evitar riesgos de último momento”, dijo a Télam a través de una comunicación telefónica.Katz afirmó que ve este tipo de festejos como “algo novedoso. Yo estoy recontenta de pasarla sola porque es un modo de reencontrarme conmigo misma”, explicó.“Si alguien se siente mal es horrible, o si tenía un plan de viaje y tiene que suspenderlo también la debe estar pasando horrible. Pero yo estoy chocha”, concluyó.El caso de Gabriel, en cambio, es diferente porque se vio obligado a cambiar sus planes para Año Nuevo cuando a su hijo de 20 años el bot de la Ciudad de Buenos Aires le confirmó, este jueves, que el resultado del test le había dado positivo de coronavirus.“Se lo agarró en el trabajo. Lo tuvo una compañera y por eso se fue a hisopar. Tuvo febrícula, 38 grados y luego tos seca, pero son síntomas leves”, dijo.Gabriel agregó que para su hijo “lo peor, sin embargo, es más el malhumor por tener que suspender todos los festejos” que el coronavirus.Su hijo pensaba pasar “esta noche con su familia y luego verse con amigos. Así que quedamos aislados y hoy la pasaremos juntos, pero con distancia y barbijo” mediante, explicó.“Esto es como el bowling: cae un palo y voltea a otros. Ahora mi novia tuvo que hacer otros planes, pero no le cerraba ninguno por lo mismo que le pasa a mucha gente, que no se quiere arriesgar a contagiarse”.Por último, Gabriel explicó que el pasado lunes iba a encontrarse con excompañeros de trabajo y se suspendió la reunión “porque uno de ellos se va de vacaciones mañana y tampoco quería exponerse”.Los cuatro afirmaron estar vacunados, sin embargo, como remató Silvina, “esto de pasarla solo por causa de fuerza mayor y brindar por videollamada parece, también, reflejar toda una imagen de época”.