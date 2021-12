Controlaron el fuego en isla El Banquito de San Andrés y realizan una "guardia de cenizas"

En la isla Castellano, un poco más hacia el sur, hay un foco de incendio que el jueves no pudieron controlar. Foto: Sebastián Granata

El funcionario pidió que se trate la Ley de Humedales en el Congreso nacional: "Una ley que nos permita trabajar".

, dijo este viernes que “no debería haber más incendios” en la isla El Banquito de San Andrés, frente a Rosario, donde el jueves se controló el fuego y aseguró que los brigadistas mantendrán una "guardia de cenizas” en el lugar durante la jornada.“Ayer fue un día muy difícil para el trabajo de los brigadistas por las altas temperaturas, sequía, poca humedad y la rotación del viento”, dijo Rioja a LT8 de Rosario, en relación al combate del fuego que afectó a la isla Sabino Orsi, conocida como El Banquito de San Andrés.Las llamas arrasaron con la flora y fauna del lugar, que los rosarinos utilizan como punto de esparcimiento a la vera del río y también afectaron la estructura de un parador.“Las ráfagas de viento oscilaron entre los 40 y 50 kilómetros y provocaron que cambiaran la cabeza del incendio con mucha rapidez”, explicó el funcionario.Asimismo, señaló queEste viernes los brigadistas ingresarán a la isla “para hacer los controles y una guardia de cenizas y estaremos trabajando en la isla Castellano, un poco más hacia el sur, donde hay un foco de incendio que ayer no pudimos controlar”, añadió.Para el secretario de Protección Civil de Santa Fe, “en la isla El Banquito de San Andrés, no deberíamos tener más problemas (de incendios), aunque igual vamos a estar atentos con nuestra gente”.Más adelante explicó que también en otros lugares cercanos a la capital santafesina hay brigadistas que combaten focos de incendios.“En(donde se fundó la ciudad y hay un parque arqueológico) ingresó desde la isla un fuego, que se logró controlar con ocho dotaciones. No obstante, las llamas quemaron un gran sector, se salvó una gran mayoría, pero hubo daños importantes”, comentó.Rioja destacó “el trabajo y apoyo de la ministro de Ambiente de Santa Fe, Erika Gonnet”, como también “la gran tarea del equipo de salud, que ayer, por el denso humo, recuperó a varios brigadistas brindándoles oxígeno”.Por último,"Que sea una ley que nos permita a nosotros trabajar, que no enfrente a sectores por el bien de la comunidad y por el mantenimiento de los humedales”, concluyó.