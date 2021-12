Rescataron los cadáveres de los tripulantes del helicóptero hidrante que cayó en Neuquén

Este jueves no pudieron volar los helicópteros y aviones hidrantes debido al fuerte viento (Foto Eugenia Neme).

Los cuerpos de los dos tripulantes del helicóptero hidrante que cayó este miércoles mientras combatía el incendio en cercanías de la localidad neuquina de Aluminé fueron rescatados este jueves, tras la autorización de jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, informaron fuentes oficiales.Este jueves no pudieron volar los helicópteros y aviones hidrantes afectados al operativo debido al fuerte viento reinante y fueEl secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de Neuquén, Jorge Lara confirmó a “Télam” que este jueves fueron rescatados los cadáveres del piloto Carlos Rodríguez Santa Ana, oriundo de Capital Federal y del mecánico Francisco Escudero, de Villa Dolores, Córdoba.Lara dijo a Télam que “hoy no se pudo volar y sigue complicado por el viento y la rotación que es inusual, porque cambia tres veces en una misma mañana, y por eso los brigadistas no pudieron trabajar tan lejos y lo hicieron en áreas más limitadas por seguridad”.También indicó queEl funcionario provincial estimó que de las 4.000 hectáreas calculadas afectadas por el fuego “se debe haber extendido entre 600 y 800 más de bosque nativo, es decir de araucarias, ñires y una parte de pinos plantados en un sector por la Corporación Forestal de Neuquén (Corfone).La aeronave que cayó este miércoles había sido contratada por el gobierno de Neuquén a la empresa “Helicópteros del Pacífico” que tiene su sede central en Temuco, Chile y una filial en Buenos Aires.La empresa, en un comunicado, manifestó “su profundo pesar” por laExpresó queLa empresa precisó que “el helicóptero contaba con los máximos estándares de mantenimiento conforme a la normativa de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el piloto estaba habilitado por esa agencia y había recibido entrenamiento en Flight Safety, una empresa global especializada en capacitación aeronáutica”.