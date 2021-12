Sobrevivientes y familiares de Cromañón reiteraron el reclamo por la expropiación del boliche VER VIDEO

A 17 años de la tragedia de Cromañón, sobrevivientes y familiares de las víctimas reafirmaron este jueves la responsabilidad del Estado porteño en la muerte de 194 personas el 30 de diciembre del 2004 yque agrupan a sobrevivientes y familiares, el que fue leído durante; en donde se desplegaron 194 sillas vacías, cada una con los nombres de los fallecidos y la edad que tenían en 2004;sostiene el texto, que señala “la sobreventa extrema de entradas, el funcionamiento de un local sin la habilitación, los matafuegos vencidos, las puertas con candado, el uso de material prohibido, el desastroso operativo de la emergencia y la represión de la policía a los mismos chicxs que entraban a intentar salvar a otrxs”.En ese sentido, resalta que “así como advierte sobre “el encubrimiento del Poder Judicial, al que fue necesario arrancarle condenas insuficientes que aún así, son históricas”.“Cada acción que permitió que Cromañón ocurriera tuvo que ver con la máxima ganancia empresarial y el mal desempeño de funcionarios estatales con el costo de la vida de personas”, reitera.cuyo gerenciador Omar Chabán permitió el ingreso de concurrentes muy por encima de lo habilitado para el recital de la banda Callejeros.A poco de comenzado el concierto,y generó un humo tóxico que fue aspirado por los miles de jóvenes que estaban dentro y que no pudieron salir a tiempo ya que las salidas de emergencias del local estaban cerradas con candados.En otro tamo de la lectura del documento, las agrupaciones ren alusión a la norma sancionada recientemente en la Legislatura que restringe la asistencia a la entrega de un subsidio económico, dejando acotada medidas vinculadas a la atención médica y psicológica.Exigieron también “Para ello, recordaron que la elaboración de distintos proyectos, elevados al Parlamento porteño, para expropiar el edificio de Bartolomé Mitre al 3000, no obstante advirtieron que“El silencio de Larreta y sus legisladores ante un proyecto que cuenta con el consenso absoluto de sobrevivientes y familiares, contrasta con la celeridad en que se votó en la misma Legislatura, y pese al cuestionamiento de los vecinos, la pérdida de 100 hectáreas de espacios verdes y humedales, para seguir construyendo torres de lujo que luego quedan vacías por la especulación inmobiliaria”, apuntaron.Y agregaron que. Mayores ganancias, casas sin gente, gente sin casas, y también silencio y excusas para no tratar proyectos como el nuestro que no generan ganancias”.explicó que "pedimos la entrega de la propiedad para que sea un museo donde recordar a las víctimas y mostrar un poco cómo era el lugar donde 194 chicos fallecieron y miles fueron heridos".quien murió a los 18 en Cromañón, dijo que ""Cuando se habla de reparación a las víctimas, se habla también de crear las condiciones para que no se repita. Y para eso hay que hacer memoria, y para eso hay que tener un espacio físico donde los sobrevivientes puedan dar su testimonio de un hecho histórico", manifestó.