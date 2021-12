Balances y desafíos sobre el aborto en Argentina, según funcionarias y activistas

Ministras, funcionarias y militantes sociales repasaron las acciones y estrategias colectivas que concluyeron con la decisión política del Ejecutivo argentino de enviar un proyecto que fue ley hace un año para garantizar el aborto legal.

El Ministerio de Mujeres fue la sede del encuentro, pero la participación mayoritaria fue online debido a los cuidados necesarios por la pandemia por coronavirus.

Hace un año nos encontrábamos una vez más en las calles, con un sueño y una lucha colectiva: que el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo sea Ley. Y por fin fue Ley. 💚

hicieron un balance del primer año de la norma y de los desafíos a futuro, durante un encuentro del que participaron más de 200 personas de manera virtual.y el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se publicó en el Boletín Oficial el Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, y luego se sumaron dos mas para atención posaborto y para atención a víctimas de violaciones sexuales., contóLa ministra, junto a su par de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; la directora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla; la abogada e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Monica Menini; y la abogada y pionera de la Campaña, Nelly Minyersky, participó un conversatorio para hablar de la Ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).fue en la flamente sede del Ministerio de Mujeres, en el barrio porteño de San Telmo, pero la participación mayoritaria fue online debido a los cuidados necesarios por la pandemia por coronavirus.Vizzotti resaltó algunas cifras adelantadas ayer por Télam, comodel Ministerio de Salud de asesoramiento y derivación en el último año, que recibió más consultas que en una década.También vAdemás, habló del, el fármaco para provocar abortos, y dijo que se estáy con el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) para incorporar la otra sustancia, la mifeprestona.Al respecto, Télam consultó aque constituye el principal esquema recomendado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) para garantizar el aborto. En virtud de ello se encuentra en proceso el permiso especial otorgado por la ANMAT", explicó la profesional.La ministra de Salud también remarcó lasen torno a la IVE y dijo que "se acompaña a profesionales que tienen dificultades" para realizar la práctica.resaltó que “Ahí fue cuando dijimos, ´acá hay un consenso social para llegar´".“Fue impresionante que, teniendo un presidente -Alberto Fernández envió el proyecto de IVE el 17 de noviembre- que decía que iba a mandar la ley de aborto al Congreso, nos llegó una pandemia. No teníamos la calle que era un fuerte enorme para este movimiento, pero sostuvimos lo que estaba construido, que era la construcción política de la decisión”, agregó.: "Somos una construcción federal desde nuestros inicios y estamos en todos lados y podemos aportar a las decisiones políticas" para desterrar prácticas que impiden que se cumpla la ley.Ese es un obstáculo grande y el acompañamiento a quienes no son objetores de conciencia, como la médica salteña Miranda Ruiz, que tiene una causa penal por practicar un aborto legal, que va a ser sobreseída, pero la causa sigue porque quiere se aleccionadora", alertó la abogada.en tanto resumió cómo se gestiona la política pública que garantiza que la ley se cumpla y“una ley necesita vivir, necesita impregnar la sociedad, porque no solo es disruptiva, sino que necesita cambios sociales profundos.“Es una maravilla constitucional. Si no hubiéramos tenido un gobierno con quien articular y un Ministerio que nos apoye, esta maravilla no se hubiera podido lograr. Es un ejemplo de que cuando una sociedad milita y tiene un gobierno que escucha, se logran grandes cosas”, valoró la histórica dirigente.quien, al igual que Minyersky,"Tienen discursos conservadores, en algunos casos neofascitas, con fijación en género y sexualidad, son discursos organizados, están latentes en todo el mundo, están en nuestro país, están acechando", resumió.. Eso es también lo que sigue en juego, porque hay que seguir trabajando para garantizar el acceso efectivo a este derecho”, expresó Gómez Alcorta.Las participantes también reconocieron a personas que protagonizaron el proceso que concluyó en la ley, algunas ya fallecidas y otras que se vieron en el video que cerró la jornada de festejo del primer año de aborto legal.