Difunden una guía para saber cómo actuar ante la aparición de mamíferos marinos en playas

Es importante reportar el hallazgo y cumplir las mismas recomendaciones aunque los animales encontrados estén muertos.

En Mar del Plata es común ver dos especies de lobos marinos (aunque pueden aparecer más).

⬅️El lobo marino de un pelo sudamericano

En Mar del Plata es común ver dos especies de lobos marinos (aunque pueden aparecer más). El lobo marino de un pelo sudamericano y el lobo marino de dos pelos sudamericano

Un grupo de investigadores de la ciudad de Mar del Plata difundió una guía para turistas y vecinos para saber cómo actuar ante la eventual aparición de mamíferos marinos como delfines o ballenas en las playas.El material, elaborado por el Grupo de Investigación "Biología, Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos", del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) y Conicet, brinda recomendaciones frente a este tipo de situaciones, que suelen presentarse cada verano en las costas marplatenses.Tanto en los casos de ejemplares vivos de ballenas o delfines, como de lobos marinos y focas, la guía recomienda "no acercarse ni tratar de tocarlos, porque son animales salvajes y pueden transmitir enfermedades".En cuanto a, las especies más habituales de la costa local, los investigadores señalan que "es normal que salgan a descansar y pueden permanecer varios días en el lugar ya que alternan su vida entre el mar y la tierra".A su vez, indicaron que no es necesario que se les suministren agua ni comida, y que "pueden mantenerse así por tiempo prolongado".En cuanto a animales como, aseguraron que "no es normal encontrarlos sobre la playa porque viven exclusivamente en el mar".En caso de aparición de este tipo de ejemplares, debe guardarse distancia y darse aviso inmediato a la Prefectura Naval Argentina, desde elDe ser posible, debe informarse además al grupo de Mamíferos Marinos de la Unmdp, ya sea a través de Facebook o por mail a mamiferosmarinos@gmail.com.La guía aclara, además, que también es importante reportar el hallazgo y cumplir las mismas recomendaciones aunque los animales encontrados estén muertos.