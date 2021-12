La Plata se prepara para la quema de muñecos de fin de año

Cerca de medio centenar de momos fueron inscriptos en el registro de la Municipalidad de La Plata para protagonizar la tradicional quema de muñecos durante las primeras horas del 2022.

Cerca de medio centenar de momos fueron inscriptos en el registro de la Municipalidad de La Plata para protagonizar la tradicional quema de muñecos durante las primeras horas del 2022.Se trata de un ritual que este año contará con personajes del deporte y del cine de todos los tiempos, una página web para conocer cada estructura, protocolo sanitario para prevenir el coronavirus y distinciones para los mejores momos y sus creadores.En tanto, cientos de vecinos de los barrios platensesque homenajean a figuras del país y el mundo, jugadores de fútbol, dibujos animados y personajes del cine y la TV. que arderán frente a una multitud para recibir el año nuevo.“Es un espectáculo realmente único, hecho por los vecinos y significa una muestra de la identidad de cada barrio”, dijo el secretario de Cultura y Educación de La Plata, Martiniano Ferrer Picado y valoró que este año "hubo una gran diversidad de propuestas y la creatividad estuvo presente en cada rincón de la ciudad”.La vigencia de los clásicos y la repercusión de determinados personajes y acontecimientos marcaron la agenda de las figuras a confeccionar, un trabajo que los creadores comenzaron hace meses y que finalizará pasadas las 00 del 1 de enero, cuando ardan frente a los ojos de los vecinos.En esta oportunidad, personajes clásicos como el Hombre Araña, Bob Esponja, La Sirenita, las Tortugas Ninjas, Bugs Bunny, El Zorro, Shrek, Calamardo, Walt Disney, el señor y la señora Cara de Papa, Mortal Kombat, los inolvidables Ducky y Bunny de Toy Story 4, Among Us, Un jefe en pañales, el Maestro Roshi y la Kame House, y Papa Noel se verán representados en diversas zonas de la ciudad.Del mismo modo, se incendiarán los momos de Mushu y Mulan, tres estructuras que referencian a la serie El Juego del Calamar, Argentina Despega, el muñeco Luz Roja Luz Verde, un Barco Vikingo, un Buho, The Mandalorian, una construcción que representa el mensaje ‘Donar Salva Vidas’, el personaje animado Kick Buttowski, la casa de la película Up y el superhéroe Groot y el supervillano Carnage de Marvel.ganadora de la última Copa América, también habrá tres muñecos de ‘La Scaloneta’ y dos de la Copa América; al tiempo que completarán la nómina Argentinosaurus, un Cocodrilo, Dios Ra, Daki y dos representaciones del actual y exitoso productor musical Bizarrap.Con el objetivo de facilitarles a los vecinos una recorrida para conocer cada una de las creaciones y elegir a qué quema asistir pasada la medianoche, la Municipalidad de La Plata puso a disposición la web https://geomunecos.laplata.gob.ar/registro , donde podrán localizar su ubicación y ver imágenes de las estructuras., desde la Comuna se informó que un jurado compuesto por tres personas de la Secretaría de Cultura y Educación más cuatro integrantes históricos que han sido parte de la tradición de los muñecos de la ciudad, elegirá a los ganadores en cada una de las seis categorías dispuestas para este año: escenografía, idea, originalidad, creatividad, terminación y “Momos la voz de los muñecos 2021”.Al igual que el año pasado y teniendo en cuenta la pandemia, el ritual se deberá realizar cumpliendo los protocolos sanitarios para prevenir contagios de Covid-19.