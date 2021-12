Alistan un plan de contingencia en caso de tener que evacuar a pobladores por el incendio

Cabandie llegó a Río Negro para encabezar las acciones del Comité de Emergencia constituido. Foto Ministerio de Ambiente

Un helicóptero hidrante cayó cerca de Aluminé, lo que causó la muerte de sus dos ocupantes.

Tragedia en Aluminé

Las autoridades nacionales y de Río Negro alistan un plan de contingencia en caso de que se decida evacuar las zonas pobladas en las proximidades del Lago Steffen,El incendio, que avanza sobre los lagos Martin y Steffen, en Río Negro, pone en riesgo a cuatro familias que viven en la zona, mientras los brigadistas repliegan las fuerzas en el valle El Manso por "cuestiones de seguridad", debido a fuertes ráfagas de viento, según informó a Télam el director del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, Patricio Seufferheld.El funcionario explicó que en este momento "mientrasesta noche "con humedad y baja del viento, permitiendo que las brigadas puedan ingresar a trabajar".El incendio, que se inició el 7 de diciembre tras la caída de un rayo, ya avanzó sobre más de 4.000 hectáreas y la Policía de Río Negro dispuso esta tarde, hasta nuevo aviso, el corte del transito de la ruta nacional 40, entre Bariloche y El Bolsón, a la altura del Cañadón de la Mosca, debido a la presencia de humo de los incendios en toda la zona.Además, vecinos de la zona informaron sobreActualmente,y avanza sobre las forestaciones nativas, y para Seufferheld "tendrían que pasar un par de meses más para que llegue a las forestaciones que más cerca están, como Villegas".A pesar de esto,aseguraron a Télam que Villegas, ubicada de 70 kilómetros de Bariloche,"Estamos a principio de verano, esto recién empieza y ya no lo parás, y nosotros tenemos alrededor miles de hectáreas de bosques nativos, esa es la magnitud de la situación", señalaron.Por su parte,, que se reunió con autoridades del Gobierno de Río Negro para evaluar las condiciones del incendio, mencionó que ""Está el trabajo de la provincia de Río Negro, de la Administración de Parques Nacionales y del Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Estamos atentos para ultimar los detalles y realizar los hechos de logística en caso de necesitar la evacuación. Estamos pendientes de que no exista el fuego en estas poblaciones, en particular en Villegas y en El Manso, que son las zonas más afectadas".En tanto,, detalló que desde el Comité de Emergencias Regional -integrado por autoridades nacionales y provinciales- "Parques Nacionales, SPLIF, más de diez dotaciones de bomberos de la provincia y demás organismos,Sobre la probable llegada del fuego a las zonas pobladas del Manzo y Río Villegas, en Río Negro,, le dijo a Télam que "es una probabilidad, no una certeza".Cabandié llegó hoy acompañado por la secretaria de Coordinación Militar en Emergencias del Ministerio de Defensa, Inés Barboza, y lasegún un comunicado de la cartera de Ambiente.sostuvieron, in situ,en una jornada que presentó condiciones climáticas adversas", se informó a través de un comunicado.Cabandié, que se quedará en la zona hasta el 31 de diciembre, se refirió a la disposición de los medios aéreos y explicó: "Los aviones hidrantes son un complemento muy importante, pero si no hay brigadistas en el terreno dando combate al fuego, un avión haciendo disparos solo no apaga el fuego".A su vez, La Ruffa, explicó que "por indicación del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, hemos dispuesto recursos humanos, materiales logísticos del área de Protección Civil de la Policía Federal, de la Prefectura Naval Argentina y de Gendarmería para dar una respuesta eficaz a los iconvocados por el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) y la Administración de Parques Nacionales. Además, operan tres aviones -un hidrante, un anfibio y un observador- y tres helicópteros de este servicio nacional. Respecto a los medios terrestres, se utilizan seis autobombas, un camión de comunicaciones, nueve camionetas pick-up y una retroexcavadora.A su turno,dijo a Télam que "se sigue trabajando en la defensa de las poblaciones que están afectadas en relación al Lago Steffen" y precisó que "se está trabajando en focos secundarios que son productos del accionar del viento que transporta material encendido y lo deposita en lugares donde no había ningún avance".En tanto, enun, lo que causó la muerte de sus dos ocupantes, informaron voceros oficiales.que había sido contratado por el Gobierno provincial para sumarse al combate de los incendios que azotan regiones de la Patagonia, pero las víctimas aun no fueron identificadas, detallaron las fuentes.De inmediato se organizó un operativo con personal de Bomberos Voluntarios de Aluminé y de los distintos organismos que fueron desplegados en la región para combatir las llamas de un incendio declarado hace dos semanas en el lote 39 de la Corporación Forestal de Neuquén (Corfone)., confirmó a LU5 Radio Neuquén que el siniestro ocurrió esta mañana a las 11 y provocó la muerte del piloto y el mecánico de la máquina, y que un equipo de brigadistas está en el lugar para identificar a las dos víctimas.de nuestro país, informó en Twitter: "Accidente, impacto con el terreno del helicóptero Bell 412 matrícula a confirmar, ocurrido a 40 millas al norte del Aeródromo Chapelco (Neuquén). Investigan Sedes Neuquén y Puerto Madryn".Tras el accidente se resolvió replegar a los brigadistas hasta que mejoren las condiciones debido al elevado calor y las fuertes ráfagas de viento registradas en horas de la tarde.El ministro Cabandié expresó en Twitter: "Con mucha tristeza, lamentamos el fallecimiento de los tripulantes del helicóptero que cayó esta mañana en Quillén. La aeronave, contratada por la provincia de Neuquén, se encontraba combatiendo los incendios en la zona de Aluminé".El incendio en la zona de Quillén se declaró hace dos semanas debido a tormentas eléctricas tras días de intenso calor que persiste en la zona. El fuego ya afectó a 4.000 hectáreas de bosque nativo y es combatido por 150 brigadistas pertenecientes a organismos nacionales y provinciales con asistencia logística del Ejército.