El infectólogo Orduna pidió hacer las reuniones de fin de año con "muchísimo cuidado"

Orduna precisó que "arece un resfrío, una molestia en la garganta y eso puede ser perfectamente Covid". Foto: Carlos Brigo

dijo este miércoles que cualquier persona que tenga "un mínimo síntoma" compatible con coronavirus no puede concurrir a "ningún lugar", a la vez que insistió en que las reuniones de fin de año deben hacerse con "muchísimo cuidado"., indicó Orduna al referirse a los 33.902 nuevos casos de coronavirus notificados en las últimas 24 horas en el país.En ese marco, el especialista sostuvo queEl asesor del Gobierno nacional advirtió que, "si hacemos las reuniones de fin de año y año nuevo, hagámoslo con muchísimo cuidado"."Cualquiera que tuviera un mínimo síntoma no puede concurrir a una reunión ni a ningún lugar", continuó y explicó que "se tiene que poner en manos del sistema de salud porque en los vacunados la expresión es mínima".precisó Orduna en declaraciones formuladas este miércoles a El Destape Radio y subrayó queEl jefe del Servicio de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz también remarcó"Tenemos un cuello de botella de no terminar de completar esquemas en el grupo de 20 a 40 años de edad, uno no entiende por qué", agregó y alertó que, quienes no recibieron ninguna dosis, "están en mucho riesgo porque Ómicron te mata potencialmente como Delta o la variante original en personas no vacunadas"."Un vacunado tiene 12 a 14 veces menos riesgo de tener un cuadro grave, es muchísima la diferencia", graficó.Asimismo, explicó queya que "tiene una capacidad de transmisión que es como mínimo dos a tres veces mayor que Delta, que ya tenía esa misma proporción respecto de la variante original".Consultado sobre la posibilidad de reducir los tiempos de aislamiento, Orduna indicó que se debe a que "Ómicron tiende dos días anticipado todo"."El período de incubación es más corto, tanto que puede ser de dos a tres días; y la expresión viral alrededor del quinto día ya baja fuertemente en vacunados", detalló. Afirmó: "Con estos datos que son concretos se puede achicar tanto el período relacionado con contacto estrecho como el tiempo para el paciente confirmado de Covid".