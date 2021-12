Vizzotti confirmó que se evalúan nuevas estrategias sobre aislamiento, testeos y contactos estrechos

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que "se analizan en forma permanente" los plazos de aislamiento para personas contagiadas con coronavirus. Foto Laura Lescano

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que "se analizan en forma permanente" los plazos de aislamiento para personas contagiadas con coronavirus, confirmó que estáen las farmacias yLa ministra dijo quey "adecuase a las nuevas variantes" de coronavirus, como el caso de Ómicron, y anunció que mañana celebrará un encuentro con sus pares de las distintas provincias en el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa).En declaraciones a las radios 10 y Urbana Play, Vizzotti sostuvo quepero remarcó que esta decisión se adoptará desde las áreas de epidemiología de cada provincia y recordó que ya se implementó durante el año pasado.Ayer, Vizzottipara que la persona que sea contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus y tenga un síntoma sea considerado caso positivo "sin necesidad de hacer el test".agregó Vizzotti en la oportunidad.Y añadió que cuando el número de casos es alto,Las declaraciones de la titular de Salud se conocieron durante una jornada en queRespecto de la duración del aislamiento en caso de ser positivo por coronavirus, la ministra afirmó que se encuentran "analizando de forma permanente el tema", teniendo en cuenta las decisiones que están tomando otros países donde la variante Ómicron ya está más instalada, y destacó queA su vez, la Ministra de Salud, se refirió a la posibilidad de"El autotest tendría un rol interesante, sobre todo en este contexto epidemiológico con estas nuevas variantes, para ampliar la oferta y trabajar en testeos continuos, un poco lo que está proponiendo la Organización Mundial de la Salud", apuntó.Y agregó que se encuentrany estamos en el tramo final para que tenga la trazabilidad, es decir, si esos autotest dan positivo hay que ver si hace falta confirmación".Asimismo, Vizzoti remarcó que, en caso de aprobarse el autotest,En este contexto, filas de más de dos cuadras con una espera de casi tres horas se registraron hoy frente a los centros de testeos de laen medio de una nueva ola de la enfermedad.Decenas de personas esperaban su turno desde temprano tanto en las Unidades Febriles de Urgencias (UFUs), que realizan pruebas de antígenos a quienes tienen algún síntoma de Covid-19, como en los centros de testeo a donde acuden de manera preventiva quienes no tienen sintomatología pero fueron contacto estrecho de algún caso confirmado de la enfermedad.A su vez,difundió el listado de los puntos de testeos ante sospecha de padecer coronavirus instalados en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en el marco de un aumento de contagios en todo el país, con el objetivo de evitar las aglomeraciones en un sólo centro de hisopado, según explicaron desde la cartera de Salud provincial."Para enfrentar esta nuevo brote de Covid-19 se aumentarán los lugares de testeos, y está programado abrir un nuevo centro en la Escuela de Gobierno, en las calles 4 y 51 de La Plata, y otro para menores en el hospital subzonal Elina de la Serna, en las calles 8 entre 41 y 42", adelantó a Télam el Director de la Región Sanitaria XI, Claudio Cardoso.Además, en paralelo a laSegún reveló la cartera sanitaria, en la provincia aúnEn la actualidad, 14.757.634 bonaerenses recibieron la primera dosis en el marco de la campaña VacunatePBA, es decir el 87,47% de la población bonaerense, de los cuales 12.647.914 se aplicaron la segunda, esto es el 74,97%.Así, hay, aclararon.No obstante, Vizzotti también resaltó hoy que, por el avance de la vacunación, "la situación es diferente no solo en la Argentina sino en el mundo: con un número muy exponencial de casos que tensa y mucho todo el sistema de atención primaria y los testeos, pero que no se está traduciendo en internaciones y muertes"."En comparación con otras olas,, con lo cual el mensaje más importante que tenemos que dar es muy rápido con la campaña de vacunación y fortalecer los cuidados y estar muy atento con las recomendaciones porque va a ser muy dinámico", remarcó.Además, Vizzotti destacó que ya que"entonces vamos a tener gente vacunada en terapia intensiva, pero el riesgo de entrar a Terapia intensiva de una persona que no está vacunada es muchísimo más alta".