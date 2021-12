Un psicólogo argentino, nombrado "Caballero de la Orden de las Palmas Académicas"

Psicólogo Alejandro Dagfal nombrado "Caballero de la Orden de las Palmas Académicas" por Francia. Foto conicet.academia.edu

El psicólogo e historiador argentino Alejandro Dagfal fue nombrado "", una de las máximas condecoraciones otorgadas por Francia, lo que juzgó como "algo de otra época" al tiempo que lo reconoció como "una".El reconocimiento fue, en gratitud "por los servicios rendidos a la cultura francesa" luego de años de investigación en conjunto entre Francia y Argentina."Por un lado, representa algo inesperado, la primera sensación es de cierta ajenidad, es algo como de otra época que lo nombren caballero a uno, pero ya que viene del Estado francés es como una caricia", dijo a Dagfal a Télam.En diálogo con esta agencia, el investigador consideró que "el lugar que tiene el psicoanálisis" en el país "es incomparable; hay más psicólogos que dentistas".Sobre este hecho, el investigador de 53 años señaló que "no hay explicaciones sencillas" sobre la, debido a que "hay toda una serie de factores convergentes en Argentina, no solo hay una gran explosión de la psicología, sino del psicoanálisis".Dagfal se dedicó a investigar la, donde el psicoanálisis ocupa un lugar importante."La influencia de la cultura francesa, como en la arquitectura,, y las formas de proliferación del psicoanálisis están más ligadas a los valores y lo subjetivo", agregó."A partir de mi experiencia en Francia yo siempre digo que (Jacques)", declaró el psicólogo, luego de trabajar en su tesis doctoral sobre la "excepción cultural argentina" y la fuerte acogida del psicoanálisis en este país.Dafgal realizó la licenciatura en psicología en la, fue becario de investigación en la misma universidad y en 1999 emigró a Francia para realizar la maestría y el doctorado en historia en la Universidad de París VII, luego de participar en una convocatoria conjunta entre YPF y el gobierno francés que vio en un afiche del subte.En Francia realizó sus estudios deen cinco años, en un sistema educativo que define como "muy diferente" en comparación a Argentina, donde "los cursos son mucho menos numerosos y tienen más que ver con distintos profesores dando conferencias, algo muy distinto al programa argentino".El investigador señaló que "no fue difícil integrarse a una sociedad fragmentada y multicultural, en la que se cruza gente de todo el mundo" y que"de excelencia" en París.Además contó que mientras estudiaba "fue muy bien recibido, tanto en las universidades en las que me formé como en las que me tocó ejercer como docente-investigador".Dafgal es actualmente profesor de historia de la psicología en la, investigador independiente dely director honorario del Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría de la, encargado de la conservación y difusión de un archivo de "historia psi" local.Laes una orden honorífica civil para académicos y personalidades instaurada por Napoleón I en 1808 y reinstaurada en 1955 para honrar a los miembros por sus méritos en los campos de la cultura y la educación, entre los que se encuentran los argentinos Noemí Goldman (historiadora), Gustavo Ferreyra (oceanógrafo), y Diego Golombek (biólogo)."Creo que este tipo de condecoraciones por un lado son una buena, porque ellos premian a la gente activa en las relaciones de cooperación internacionales a través de la difusión del pensamiento francés, aún con aportes modestos como el mío", dijo."Mi deuda de gratitud con Francia es enorme, no sólo, sino porque pude hacer mis estudios de maestría y doctorado con una beca del gobierno de Francia", concluyó Dafgal.