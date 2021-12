Córdoba reduce el periodo de aislamiento a entre cinco o siete días

Foto: Laura Lescano

El Gobierno de la provincia de Córdoba informó este martes que, en base a "la última evidencia científica”,, de acuerdo a la presencia o no de síntomas y al esquema de vacunación.La misma metodología se aplica para los considerados, que al quinto día de aislamiento deberán contar con un test de antígeno negativo para poder abandonar esa situación, aunque siempre recomiendan realizar un “monitoreo de síntomas y mantener las medidas de protección”.En el caso de las, el alta se otorgará al séptimo día, con test de antígeno negativo, siempre y cuando sea asintomático y con refuerzo de las medidas de protección (uso de barbijo quirúrgico, ventilación de lugares y evitar reuniones sociales o familiares) por tres días más.Así, para positivos sintomáticos conque no necesitaron internación y presentan esquema completo de vacunación (dos o tres dosis según corresponda) y habiendo pasado al menos 24 horas sin síntomas, el periodo de aislamiento se acorta a siete días, mientras que antes eran 12, en tanto los asintomáticos se deberán aislar cinco.Mientras que en casosde personas que no cuentan con esquema de vacunación completo, el alta se otorgará al día 10, sin necesidad de un test adicional.Más allá de la” que cita el Ministerio de Salud local como respaldo, en los últimos días en Córdoba se produjeron una gran cantidad de casos y contactos estrechos que comenzaron a hacerse sentir en los distintos ámbitos laborales, con falta de personal y bajas en las producciones.Un ejemplo concreto sucede desde este martes con el servicio del, recientemente inaugurado, que debió reducir su frecuencia debido a los casos de Covid-19 registrados entre sus trabajadores.