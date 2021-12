Mar del Plata sumó cinco centros de testeos ante la demanda para hisoparse

Foto: Alejandro Moritz

El titular de la Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas indicó este martes que "y ampliado el horario en Mar del Plata, y lo hemos solicitado dentro de sus posibilidades a los otros 15 municipios que integran esta región"."Es bueno que la persona concurra a hisoparse y sepa si porta el virus o no, y a partir del resultado, si le dio positivo, se aísle de forma responsable para evitar que el virus se siga propagando", agregó Vargas en diálogo con Télam."Desde este lunes hemos puesto dos centros de testeos, uno de ellos en la sede de la Región Sanitaria VIII, emplazada en el macrocentro y otro en la plaza Colón de la ciudad balnearia. En la jornada de ayer 500 personas fueron hisopadas y".En Mar del Plata, de este modo, se suman cinco nuevos centros de testeo,"Gracias a la campaña de vacunación, y a la responsabilidad de los y las bonaerenses para completar el esquema y generar esa barrera de defensa dentro del organismo,".Si bien el sistema sanitario tiene una muy baja ocupación de camas por Covid-19, "lo recomendable es que todos y todas se vacunen y/o completen con el esquema de vacunación", expresó Vargas.", explicó, y agregó que "todos queremos volver a tener una temporada como la que solíamos tener, y para ello debemos continuar con las medidas de prevención como el distanciamiento, el uso del tapaboca, el uso de alcohol en gel y la ventilación cruzada por la salud de todos y por la reactivación de la economía y del turismo".En esa línea, el funcionario bonaerense sostuvo que "es importante estar vacunados y generar esa barrera inmunológica", y recordó que "tanto la primera como la segunda dosis se aplican de forma libre a todas las personas mayores de 3 años"."Ahora se suma que la tercera dosis, que es también libre para todas las personas mayores de 60 años que hayan cumplido los 4 meses de intervalo con la segunda aplicación. En todos los casos se pueden acercar a cualquier vacunatorio para recibir la dosis correspondiente sean o no residentes de la localidad donde se encuentren", indicó.Consultado sobre sobre si laestá en la región, el funcionario manifestó que aún no tienen "la certeza que esté, aunque todos intuimos, por el crecimiento de casos que estamos teniendo". Y agregó que "tener el sistema completo de vacunación permitirá convivir con la pandemia de la mejor manera".En consonancia y ante la escalada de casos positivos, la Municipalidad de General Pueyrredón informó que a los tres centros de testeo que venían funcionando, ubicados en el CEMA, en el CAPS de Batán y en el barrio Ameghino, se adicionaron el Skatepark Bristol, en la rotonda Alfar, en Playa Grande y en la sociedad de fomento La Gloria de la Peregrina.