Kreplak: "Hay casos de Ómicron en el Conurbano y en La Plata"

El ministro confirmó la presencia de la variante más reciente del coronavirus en el Conurbano y la Ciudad de La Plata.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó este martes queen lo inmediato aunque se monitoreará el impacto del aumento de casos en el sistema de salud."Tenemos casos de Ómicron en la provincia de Buenos Aires", confirmó Kreplak en declaraciones a CNN Radio.Detalló que "tomamos muestras al azar, las mandamos a estudiar y confirmamos casos en el Conurbano y en La Plata".A pesar de la detección de circulación de esta cepa contagiosa, Kreplak apuntó que"Hay una altísima demanda de testeos. Estamos pidiendo que la gente se comunique al 148 porque hay muchas postas de testeos, algunas no son tan conocidas, y por eso terminan yendo a la guardia de los hospitales, que testean menos porque se atienden otras cosas y hay postas de testeos específicas. Hay más de 500 postas públicas", remarcó.Kreplak dijo que "es importante cuándo y para qué se testea."Lo ideal es que el contacto estrecho esté aislado. Si aparecen síntomas no es necesario testearse porque contacto estrecho con síntomas es confirmación epidemiológica sin testeos. Siete días sin síntomas debe hacerse el testeo", explicó.Aseguró que "puede ser contraproducente" testearse apenas se sabe que se es contacto estrecho porque "Kreplak sostuvo que "si logramos que la gente se cuide hay un impacto para bajar la transmisibilidad; si eso no alcanza hay que evitar que impacte en las internaciones"."La ocupación de camas por Covid 19 es muy baja aún, tenemos disponibilidad de camas en el sistema pero hay que monitorear como viene el impacto en el sistema de salud", puntualizó.Kreplak reconoció que"No hablamos de medidas restrictivas, pero no se descarta si el sistema de salud se pone tenso. Hoy estamos muy lejos de eso, tenemos menos del 50 por ciento de ocupación", detalló.