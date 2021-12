Kicillof: "Será una temporada despampanante porque estamos batiendo todos los récords"

Axel Kicillof, reiteró que será una temporada de verano "despampanante" ya que "se están batiendo todos los récords" de ocupación en los distritos turísticos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reiteró este martes que será una temporada de verano "despampanante" ya que "se están batiendo todos los récords" de ocupación en los distritos turísticos, al presentar una nueva edición del programa de promoción cultural y turística ReCreo, en el municipio de San Pedro. "Hoy estamos haciendo el tercer lanzamiento de la temporada; empezamos con una obra importantísima que van a disfrutar más de 10 millones de argentinos que, después de tantas promesas incumplidas, de tanto verso y apropiación y slogan, después de tanto hablar y hablar, hemos concluido -con silencio pero con trabajo- una de las obras más importantes que tiene la provincia en su infraestructura turística que es hacer autopista el corredor de la ruta 11, y la ruta 36", remarcó el gobernador.En ese punto, aseguró que "los accidentes que había ahí van a ser cosa del pasado"., agregó.Al mencionar los beneficios del programa que promueve actividades turísticas y culturales y brinda información de los distintos atractivos culturales y turísticos, Kicillof dijo inaugurar "por tercera vez la temporada de verano", ya que, indicó que también hubo un segundo lanzamiento cuando se presentó díias atrás el Operativo Sol, con 17 mil efectivos."Un despliegue inmenso en el terreno de la seguridad, la seguridad vial y de la salud porque este es un verano distinto, es el tercer lanzamiento de una temporada que me cargan porque dije despampanante, pero lo digo porque estamos batiendo todos los récords", aseveró el gobernador.Precisó que "fin de semana tras fin de semana vamos mostrando que la provincia se preparó, invirtió, que el Gobierno acompañó al sector privado" y mencionó que, en San Pedro, por ejemplo, la ocupación "ya es del 100 por ciento"."Eso anticipa una temporada histórica que tiene esta peculiaridad, no va a ser libre de pandemia, la pandemia sigue, convivimos con esta variante nueva Omicron que se contagia más", dijo Kicillof, por lo que manifestó que es"Desde que apareció la vacuna Argentina y la provincia de Buenos Aires fueron las primeras en conseguirla de manera manera masiva, y hoy tenemos en la Provincia, una de las tazas de vacunación más alta del mundo", subrayó.Manifestó que "sería imposible pensar en los diferentes eventos, de la cultura y el turismo si no supiéramos enfrentar a la pandemia con los cuidados y la vacuna".En ese punto, adelantó que le pidió a Legislatura bonaerense que modifique el horario de ingreso a los boliches nocturnos que hasta ahora, por cuestiones epidemiológicas eran hasta las 2 de la madrugada."Le he pedido a la Legislatura que, por 180 días, suspenda el ingreso fijo de horario a los boliches nocturnos; es otra de las medidas para permitir cuidarnos, vacunarnos más, hacer que las actividades que hagamos sean con pase libre, de gente que se ha vacunado, que piensa en si y en el otro", aseveró.