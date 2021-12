Bariloche: los viajes de egresados serán reprogramados ante el aumento de casos

Burlon: "Solo el 12% de los chicos que tenemos hoy en la ciudad, que son 6.000, están aislados por contacto estrecho o positivo"

La ciudad de San Carlos de Bariloche tomará acciones preventivas con respecto a los viajes de egresados, los cuales se reprogramaran ante el crecimiento de la curva de contagios de coronavirus en todo el país, informaron fuentes oficiales."Reaccionamos preventivamente, por la ciudad pasaron mas de 55.000 chicos desde el 2 de octubre a la fecha y casi no habíamos tenido contagios y, como no somos ajenos al país,y por eso les solicitamos a las empresas estudiantiles que por los próximos seis días reprogramen las entradas a la ciudad", explico a Télam el secretario de Turismo de Bariloche, Gastón Burlon.En este sentido, el funcionario detalló que el pedido no es que cancelen, sino quepara hacer un recambio completo de la burbuja estudiantil y "darle tiempo a los chicos que están aislados le den de alta y puedan regresar sanos a sus casas, para recién volver a seguir trabajando"."La realidad es que la situación en la ciudad está controlada, pero esto va cambiando día a día, obviamente", explicó Burlon.Además, el secretario barilochense señalo "somos el único segmento en el mundo del turismo que hace esto con sus pasajeros, que los cuida de esta manera, así que menos mal que tenemos estos protocolos, los mantuvimos, y los vamos a mantener, porque es una forma de colaborar para detectar casos y no seguir con la cadena de contagios".Asimismo, Burlon agregó: "La realidad es que los chicos son todos asintomáticos, casi ninguno tiene síntomas, pero"Sabemos que complica mucho a las empresas y a las familias, por las reprogramaciones, por costos económicos, por distintas situaciones, pero las empresas lo entienden y acompañan, saben que la prioridad es la salud, así que es lo que hemos decidido para estos próximos días, concluyó Burlon sobre las acciones preventivas.