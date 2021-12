Nueva jornada con largas filas para testearse en la ciudad de Buenos Aires

Foto: Gustavo Amarelle.

Largas filas se registraban nuevamente este martes frente a los centros de testeos de la ciudad de Buenos Aires, donde en las últimas 24 horas se notificaron 3.734 nuevos casos de coronavirus, una cifra que se mantiene en ascenso en las últimas semanas en el distrito, en medio de una nueva ola de la enfermedad.Decenas de personas esperaban su turno desde temprano tanto en las Unidades Febriles de Urgencias (UFUs), que realizan pruebas de antígenos a quienes tienen algún síntoma de Covid-19, como en los centros de testeo a donde acuden de manera preventiva quienes no tienen sintomatología pero fueron contacto estrecho de algún caso confirmado de la enfermedad.La ciudad de Buenos Aires cuenta con siete grandes centros de testeo (La Rural Vehicular, La Rural Peatonal, La Rural Peatonal Sarmiento, Parque los Andes, Parque Chacabuco, Villa Devoto y Costa Salguero Vehicular), 20 UFUs que se encuentran anexas a los hospitales públicos, 22 dispositivos DetectAR y cuatro unidades móviles.En la UFU cercana al Hospital Rivadavia, en el barrio de Palermo, las personas mantenían la distancia en una fila que superaba una cuadra, algunas sentadas en la vereda y otras apoyadas en las rejas que bordean el centro de salud."Estoy esperando hace 1 hora", dijo a Télam Matías Álvarez, quien con dolor de cabeza y de cuerpo aguardaba junto a su conviviente para hacerse el test porque ambos mantuvieron contacto días atrás con un vecino del edificio donde viven que resultó positivo para coronavirus.Catalina, quien llegó a las 8.30, cree que pudo contagiarse viajando en transporte público porque no reconoce un contacto estrecho, pero siente dolor de garganta y tiene tos. "Me di la última dosis en septiembre", dijo algo aliviada por la protección de la vacuna.A pesar del aumento sostenido de casos de coronavirus, la ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en el sistema público de salud de la Ciudad es del 6% y de 10,4% en el sistema privado.Ayer fueron realizados en los centros de testeo de la Ciudad 18.788 hisopados, con una positividad media de 12,7%, apenas por encima del 12,3% acumulado desde el inicio de la pandemia.Además de los 3.734 residentes en la jurisdicción notificados como positivos, se registraron otros 1.416 nuevos casos correspondientes a personas no residentes en CABA, según el parte oficial difundido esta mañana.