Aseguran que los hijos de fumadores tienen cuatro veces más probabilidades de empezar a fumar

En la campaña se discute el vínculo entre el tabaquismo de adultos y la probabilidad de que los niños de su hogar se conviertan en fumadores.

Médicos británicos advirtieron que los adolescentes cuyos padres o cuidadores fuman tienen cuatro veces más probabilidades de empezar a fumar.Nick Hopkinson, del Imperial College de Londres, dijo que los resultados de una investigación del hospital son claros:"Los niños cuyos cuidadores fuman tienen cuatro veces más probabilidades de empezar a fumar ellos mismos. La forma más eficaz de ayudar a prevenir esto sería que los adultos dejen de fumar; claramente, esto no solo tiene enormes beneficios para ellos, sino que también beneficiará a sus hijos tanto ahora como en el futuro", afirmó.Recientes investigaciones del NatCen Social Research Institute de Londres también demostraron que los niños de 10 a 15 años tenían más probabilidades de fumar si su madre o su padre habían fumado en el pasado.También la psicóloga infantil británica Bettina Hohnen explicó cómo"Incluso si no exponemos directamente a los niños al humo de segunda mano, o creemos que estamos ocultando nuestro hábito de fumar al no fumar directamente frente a ellos, aún puede tener un impacto importante y los niños pueden captar el comportamiento sin que usted se dé cuenta".Jeanelle de Gruchy, subdirectora médica y líder conjunta de la Oficina de Mejoramiento y Disparidad de la Salud, del NHS (Servicio Nacional de Salud), dijo que "fumar es terrible para la salud" del que fuma, pero "también tiene un impacto negativo en las personas que lo rodean"."Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos y no querrán que se conviertan en fumadores. Al dejar de fumar ahora, los padres pueden ayudar a romper el patrón de tabaquismo en su familia a través de las generaciones, proteger a sus hijos y mejorar su propia salud", subrayó.En la campaña, expertos en salud conductual y del NHS como se conoce al sistema público de salud, discuten en un video el vínculo entre el tabaquismo de adultos y la probabilidad de que los niños de su hogar se conviertan en fumadores.La diputada Maggie Throup, subsecretaria de Estado parlamentaria y ministra de Vacunas y Salud Pública, explicó por qué la campaña se lanzó en este momento:"Sabemos que muchas personas intentan dejar de fumar en enero y, si bien hay tantas buenas razones para dejar de fumar por sí mismo, esperamos que esta nueva campaña, al destacar el vínculo intergeneracional del tabaquismo con los padres que influyen en sus hijos, sea la mejor opción. Motivación adicional que muchos necesitan para deshacerse de los cigarrillos para siempre este año".