Paleoarte: el oficio de revivir animales prehistóricos a través de la fusión entre ciencia y arte

José Luis Gómez: el padre del paleoarte en Argentina

Inspiración tanto para sus colegas como para su propia familia, José Luis Gómez es considerado el pionero y uno de los más influyentes paleoartistas del país y con un importante reconocimiento en el exterior, a partir de sus exposiciones en Estados Unidos, Suiza, Italia y Hungría.



Su pasión por los misteriosos organismos que habitaron este planeta inició cuando era muy pequeño y sus tíos, dos pintores, le regalaron un ejemplar de la Colección Billiken, que en un capítulo hablaba de la paleontología y la historia de la vida en la Tierra, acompañado de una pequeña foto de un tinarosaurio en blanco y negro.



Luego de estudiar biología en la Universidad de Buenos Aires y una vez abocado a la paleoreconstrucción, trabajó durante años junto al reconocido paleontólogo argentino José Fernando Bonaparte, quien tuvo en su haber el mérito de ser el profesional que más especies de dinosaurios descubrió en el mundo y que José Luis acompañaba con las expresiones artísticas de los mismos, una tarea inédita en el país hasta entonces.



"Su trabajo fue un referente para los paleoartistas de la generación que lo siguió, la mía, porque antes los únicos ejemplos que veíamos eran paleoartistas extranjeros", recordó Jorge González sobre el "padre" de la disciplina.



"Para nosotros era muy loco enterarse que había un paleoartista trabajando y viviendo de esto en Argentina", agregó González, quien tuvo "la gratitud" de trabajar en diversas ocasiones junto a José Luis, de quien admiró su humildad.



La transmisión de sus saberes y, especialmente, de su vocación no se limitó a los colegas de aquel entonces, sino que también germinó en su familia y dio como fruto Paleorama, un museo itinerante que creó junto a su exesposa, la bióloga Alicia Álvarez, y que ahora comparte con su hija, Virginia Gómez, y su actual pareja, Alejandra Monteverde, entre otras personas.



"Mi papá marcó mucho mi camino, durante toda mi infancia me dejó imágenes muy poderosas que me guiaron hasta donde estoy hoy", narró a Télam Virginia, bióloga y paleoartista también.



"Criarme en casa de biólogos implicó siempre tener un montón de bichos raros en el hogar", contó Virginia y siguió: "Pero cuando el viejo empezó con lo del paleoarte, empezaron a aparecer cosas raras ya: animales que no existen".



Divertida, la paleoartista recordó que cuando sus amigos visitaban su casa "quedaban 'flasheados' porque entraban y literalmente se encontraban con dinosaurios -exclamó-. Toda esa magia y ese misterio que siempre viví fue de gran inspiración para mi".



José Luis no sólo fue una fuente de gran inspiración para quienes lo rodeaban, sino que además demuestra -y contagia- un "enorme compromiso" respecto a la función social del arte y la ciencia, sus dos pasiones, que busca llevar a cada rincón del país, donde la gran mayoría de los chicos nunca fueron a un museo y, por ende, nunca pudieron conocer a estos intrigantes animales hoy extintos que cautivaron su vida muchos años atrás.