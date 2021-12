Atacaron a patadas y botellazos a un joven en un boliche en Mar del Plata

Rodrigo Lombardo, víctima del ataque a la salida de un boliche en Mar del PLata.

Investigación

Un joven de 20 años sufrió golpes y cortes en la cabeza y una fractura en su brazo derecho como consecuencia de un ataque grupal a patadas y botellazos a la salida de un boliche en la ciudad de Mar del Plata, y sus familiares denunciaron penalmente a los presuntos agresores, según informaron este domingo.El hecho se produjo el último viernes, en la zona de Playa Grande, cuando la víctima, identificada como Rodrigo Lombardo, salía junto a algunos amigos de un local bailable yEl ataque quedó registrado por testigos con un teléfono celular y las imágenes fueron difundidas por redes sociales por el padre del joven, Elio Lombardo, quien informó a Télam que su hijo, y debió ser trasladado en una ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos de la localidad balnearia.De acuerdo a las imágenes, la víctima recibió un botellazo en la cabeza y tras caer sobre la vereda del paseo costero fue atacado a patadas en el piso."Le fracturaron el brazo derecho y tiene golpes fuertes y cortes en la cabeza, que habrá que ver con nuevos estudios qué tipo de lesión le causaron", precisó.Señaló, además, que, y que a partir de la agresión se radicó una denuncia en la Comisaría 9na de la ciudad, donde aportaron la identidad de al menos nueve de los presuntos agresores, algunos de los cuales eran conocidos por la víctima.En la averiguación del hecho intervino la Unidad Funcional de Instrucción 7, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, quien inició una causa por "lesiones".Fuentes policiales indicaron a su vez que la carátula del casoEn ese sentido, su padre pidió además a través de Facebook: "Por favor, quien tenga más material, me lo pasé, me sirve mucho para poder hacer justicia porque la justicia actúa muy lentamente"."Todavía faltan más imágenes donde aparecen otros chicos que lo golpearon y no aparecen todavía. Necesito que se presenten en la comisaría, piensen que hoy es mi hijo pero mañana puede ser alguno de ustedes", expresó.