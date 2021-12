Coronavirus: 1.045 nuevos casos en CABA y 1.755 en la provincia de Buenos Aires

El sábado, en CABA fueron realizados 12.442 hisopados, con una positividad media de 11,1%. Foto: Fernando Gens

Las cifras de CABA

En provincia de Buenos Aires, el total de inscriptos para inmunizarse es de 15.596.368

La situación en la provincia de Buenos Aires

Informe diario de la situación del #Coronavirus en la Provincia al día 26 de diciembre.



Más información acá👇https://t.co/H2OB7OfLtk pic.twitter.com/ncPeK3ivY3 pic.twitter.com/RHMifErAf6 — Gobierno PBA (@BAProvincia) December 26, 2021

(CABA), lo que elevó a 536.976 el número de contagiados desde el inicio de la pandemia, mientras que la cantidad de muertos se mantiene en 11.887.En tanto,, por lo que los contagiados desde el comienzo de la pandemia se elevaron a 2.127.504, informó este domingo el Ministerio de Salud bonaerense.De acuerdo con el reporte de la situación sanitaria,la ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en el sistema público de salud es del 5,6%.Se informó queya que están ocupadas 34 plazas.El informe agregó que, en los casos moderados, la ocupación es del 2,6% (39 ocupadas sobre 1.500 disponibles) y en los leves, de 2,5% (125 sobre 5.000).También se precisó que en el sistema de salud privado están ocupadas 120 plazas de terapia intensiva sobre un total de 1.222 (9,8%), mientras que en los moderados la ocupación es de 9,7%, con 245 camas ocupadas de 2.530 disponibles.El parte del Gobierno porteño de este domingo añadió que 1.075 pacientes fueron dados de alta, con lo cual suman 488.252 las personas recuperadas desde el inicio de la pandemia el año pasado.Además, el sistema de salud notificó 396 nuevos casos de coronavirus correspondientes a personas no residentes en CABA, con un total acumulado que llegó a 373.974, mientras que 404 fueron dadas de alta (en total 350.674) y no se registraron fallecidos (un acumulado de 4.367).Desde la llegada de la pandemia a la Argentinamientras que el sábado fueron realizados 12.442 hisopados, con una positividad media de 11,1%.Por otra parte, se informó que en los barrios populares porteños se notificaron 5 nuevos casos de coronavirus, hubo 10 personas dadas de alta y no se registraron decesos.El total acumulado de fallecidos en esos conglomerados es de 425, mientras que la cantidad de personas contagiadas desde marzo de 2020 es de 27.868, las altas acumuladas son 26.351y la tasa de letalidad es de 1,53%.La cartera sanitaria bonaerense precisó quey señaló que el sábado se vacunó a 90 personas.El total de inscriptos para inmunizarse es de 15.596.368 yde las cuales 14.710.525 corresponden a la primera dosis, 12.575.290 a la segunda y 1.766.963 a la tercera.Las autoridades de la provincia recordaron que todas las personas mayores de 3 años cuentan con la posibilidad de acceder a la denominada "vacunación libre" de segunda dosis dirigiéndose sin turno a cualquiera de los 400 puntos donde se aplican las vacunas contra el coronavirus sólo con DNI que acredite domicilio en la provincia.Al respecto, se pidió contemplar que el tiempo necesario entre la aplicación del primer y el segundo componente es de ocho semanas en los casos de las vacunas Sputnik V y AstraZeneca, y de tres semanas con Sinopharm.