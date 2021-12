Con el apoyo de personalidades, una fundación pide la donación de medicamentos oncológicos

El crack del fútbol mundial sumó su participación a la campaña.

Fundación solidaridad cancer argentina ayudanos a ayudar ❤comunicate con nosotros 1163092613. pic.twitter.com/c4ZeTF26Ri — FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CANCER ARGENTINA (@solidaridadcan1) August 9, 2021

La Fundación Solidaridad Cáncer Argentina, que asiste a pacientes oncológicos con medicación, lanzó, con el apoyo de personalidades famosas como Lionel Messi y Marcelo Tinelli y los jugadores de la Selección Argentina, una campaña para que quien pueda colabore con la donación de medicamentos para esa enfermedad."Hola. Soy Victor Heredia y quiero pedirte que si tenés remedios oncológicos sin vencer, no loe tires, la Funda Solidaridad Argentina los necesita, no lo olvides", se oye decir al cantante en un video que la Fundación compartió en sus redes sociales.Y no es el único famoso que se suma a esta iniciativa. Marcelo Tinelli, Norberto Alonso, Lionel Messi y otros jugadores de la Selección Argentina; Mariano Iudica, entre otros, también convocaron a la ciudadanía a participar en la campaña que lleva adelante la Fundación Solidaridad Cáncer Argentina que hace dos años creó Débora Bosco, en el distrito de Monte Grande, y que asiste con medicación oncológica a pacientes de todo el país.Débora contó a Télam que "la pandemia complicó la obtención de medicamentos para pacientes oncológicos, por eso iniciamos esta campaña. Hoy realicé un envío a Corrientes y a Salta, nos llegan casos de todos lados y tratamos de cubrir todo lo que podemos"."Necesitamos que la gente tome conciencia y si tiene alguna medicación que no utiliza, que no la deje vencer, que se contacte conmigo al teléfono +54 9 11 6309-2613 porque cada vez tenemos más casos y cada vez es menor la donación de medicación", explicó Débora.