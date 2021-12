Más personas se vacunan en Mar del Plata tras la implementación del pase sanitario

Foto: Diego Izquierdo.

Foto: Diego Izquierdo.

Reforzar los cuidados

"Sabemos que siempre hay medidas más simpáticas que otras, pero debemos comprender que es fundamental tomarlas para poder tener el verano que tanto anhelamos" Gastón Vargas

La implementación del pase sanitario provocó un incremento en la cantidad de personas que acuden a vacunarse en la Región Sanitaria VIII de la provincia de Buenos Aires que comprende partidos de la costa y otros cercanos como Tandil o Balcarce, informaron fuentes del ministerio de Salud.El titular de la Región Sanitaria VIII, que depende del ministerio de Salud bonaerense, Gastón Vargas, manifestó que "desde la implementación del pase sanitario en la provincia de Buenos Aires, se está observando un incremento de personas que acuden a los diferentes vacunatorios y postas itinerantes situadas en distintos puntos de la ciudad para completar su esquema de vacunación".En esa línea, dijopara aplicarse la primera o segunda dosis contra el coronavirus".El funcionario recordó que el pase sanitario deberá presentarlo toda personas mayor de 13 años que quiera participar o asistir de. La persona deberá acreditar el esquema completo o bien una sola aplicación, siempre y cuando no haya vencido el intervalo entre ambas dosis."El certificado puede estar en el cartón o tarjeta emitida por la Provincia o bien a través del portal http://mi.argentina.gob.ar o en las aplicaciones VacunatePBA, Cuidar y MiArgentina", expresó el doctor Vargas.Asimismo recordó que la entrada en vigencia del pase sanitario coincidió con la decisión del gobernador Axel Kicillof de habilitar que todas las personas de nacionalidad argentina o extranjera que concurran al territorio bonaerense tendrán acceso a vacunarse con la primera o segunda dosis, según lo que le corresponda".Por otras parte, ante el aumento de casos activos de coronavirus que se están registrando, el funcionario sostuvo que "es fundamental concientizar a la población que es importante completar el esquema de vacunación y reforzar las medidas de cuidado como el distanciamiento social, el uso del barbijo y la utilización de alcohol en gel"."Todos queremos tener un verano que todo indica que será muy bueno en cuanto a la afluencia turística, pero para ello debemos continuar con las medidas de cuidado y estar vacunado", expresó Vargas en declaraciones a Télam."Sabemos que siempre hay medidas más simpáticas que otras, pero debemos comprender que es fundamental tomarlas para poder tener el verano que tanto anhelamos y que hace mucho que no teníamos y al mismo tiempo sirve para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia", expresó el funcionario bonaerense."Están creciendo los casos y uno va analizando la evolución de la curva y en función de ello empieza a determinar si estamos en presencia de una tercera ola, que no es nuestra estimación"."El aumento de casos nos obliga a reforzar las medidas de cuidado y concientizar a la población que es necesario completar con el esquema de vacunación contra el coronavirus. Ahora al regir el pase sanitario en la provincia la gente está acudiendo a los centros vacunatorios".