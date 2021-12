Con leyes y campañas de concienciación buscan evitar el uso de pirotecnia sonora

Siguen vigentes las normas que prohíben la venta y uso de pirotecnia sonora en varias localidades para proteger la salud de adultos mayores, niños con autismo y animales durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo,

Autoridades provinciales y municipales advirtieron a la población que siguen vigentes las normas que prohíben la venta y uso de pirotecnia sonora en varias localidades para proteger la salud de adultos mayores, niños con autismo y animales durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por lo cual incrementaron los controles preventivos y anuncian que aplicarán sanciones en caso de incumplimiento.



Además, varios distritos se plegaron a la campaña de organizaciones que buscan el bienestar de personas con trastornos del espectro autista "Más luces, menos ruido" para incentivar festejos sin detonaciones, el Ministerio Público Tutelar lanzó el spot "La pirotecnia no es un juego", mientras agrupaciones civiles realizaron distintas actividades de concientización para cambiar la forma de cerrar los festejos y evitar riesgos como lesiones o quemaduras.



Como parte de esas campañas, las ong instalaron cabinas sonoras en ciudades como Formosa o Tucumán para generar empatía en la población a la que invitan a ingresar a ese recinto para experimentar como una persona con autismo procesa los sonidos debido a su hipersensibilidad auditiva.



"El ruido de un petardo o cualquier pirotecnia es un sonido sumamente intenso, que genera muchísimo estrés y un gran nivel de alteración conductual y emocional como: crisis de llanto y episodios de autoagresión, que produce angustia en todo el seno familiar", explicó a Télam la directora de Discapacidad de Rosario, Adriana Ciarlantini, para sintetizar la problemática que puede generar cualquier estruendo violento y sorpresivo.



La comercialización de pirotecnia está regulada en el país desde 1994 por la Ley 24.304 que indica que esos productos deben estar autorizados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y prohíbe su venta a menores de 16 años, por lo cual las denuncias por actividades ilegales se pueden canalizar por el teléfono 0800-666-4378 de ese organismo, según la web del Gobierno nacional.



La ANMaC (exRenar) indica en su página que si se usa pirotecnia debe hacerse "de forma segura y responsable" porque puede "causar quemaduras, problemas auditivos y lesiones en manos, rostro y ojos de por vida" y señala que "los más afectados son los niños de entre 5 a 14 años".





Buenos Aires

Santa Fe

Córdoba

Mendoza

La Pampa

Tucumán

San Luís

Formosa

Santiago del Estero

Jujuy

Salta

Corrientes

Misiones

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Río Negro

En la provincia de Buenos Aires, al menos unos treinta municipios tienen ordenanzas que regulan o prohíben directamente la venta de bombas de estruendo, especialmente los llamados morteros, los de mayor impacto auditivo.busca concientizar a los vecinos para que no utilicen pirotecnia en las fiestas ya que los sonidos explosivos pueden generar efectos "muy negativos" en personas con Autismo, Asperger, Alzheimer, síndrome de Down, así como en los animales y en el ambiente.El secretario de Salud municipal, Enrique Rifourcat, explicó que "la hipersensibilidad en el sentido auditivo de las personas con trastorno del espectro autista hace que la pirotecnia los afecte directamente, provocándoles llanto, gritos y hasta autolesiones, mientras quienes tienen Alzheimer pueden llegar a padecer desorientación, nerviosismo, insomnio y malestar".a cuenta desde el 2000 con la ordenanza municipal 11252 que prohíbe la fabricación, tenencia, guarda, acopio, depósito, venta o cualquier otra modalidad de comercialización mayorista o minorista y el uso particular de elementos de pirotecnia y cohetería.Fuentes comunales indicaron a Télam que "si los vecinos comprueban que hay comercios que venden en forma ilegal o a través de redes sociales que pueden denunciar al número 109".recordó que allí desde 2019 rige la prohibición de la venta de pirotecnia sonora, dado que puede afectar a la salud, e informó que se profundizaron los controles en estos días, mientras en la ciudad de Mercedes el hospital Blas Dubarry realizó una campaña en redes en la que advirtió que "algunos sonidos duelen" y pidió a los vecinos que suban sus fotos con carteles para rechazar el uso de cohetería de alto impacto.se sumó a la campaña "Más luces, menos ruidos" e invitó a la comunidad a reflexionar sobre los riesgos que pueden producir la manipulación de estos artefactos como incendios y quemaduras, además de las molestias a personas con autismo y los animales.r, la municipalidad también intensificó los controles para evitar el uso y venta de pirotecnia sonora en el marco de la ordenanza municipal 5826/20 que, según fuentes comunales, busca "promover un cambio en la cultura para generar un mundo más justo con las personas con espectro de autismo, así como también, animales y mascotas que sufren grandes trastornos y daños por presentar una hipersensibilidad auditiva"., sostuvo que "urge seguir regulando el uso de pirotecnia desde una perspectiva integral" porque "lo que implica unos minutos de diversión para algunos, son horas de sufrimiento para muchos otros" y remarcó que "esta dinámica de festejo expone a los animales a sufrir estrés por exceso de ruido y explosiones, y a padecer miedo".El especialista señaló, en una reciente nota de opinión que publicó Télam, que "debido a la sensibilidad auditiva de los animales, los ruidos fuertes pueden causarles pánico y provocar conductas no habituales como escapar sin rumbo y perderse, lastimarse, lastimar a las personas" o "padecer palpitaciones, taquicardia, jadeo, salivación, temblores, sensación de insuficiencia respiratoria, aturdimiento y pérdida del control, entre otros".En esos casos, aconsejó "consultar al médico veterinario para considerar la utilización de alguna medicación" eventualmente y recomendó ubicar a los animales "en un espacio donde estén cómodos, con sus juguetes habituales, comida, agua y algún sonido con el que estén familiarizados; y evitar arrojar pirotecnia cerca de ellos".Santa Fe no cuenta con una ley provincial que regule la producción, utilización y la venta de pirotecnia en su extenso territorio lo que genera que cada localidad tenga su propia norma al respecto, por lo que en algunos municipios se prohíben y en otros no., la ordenanza 12.429 de octubre de 2017 declara a esa ciudad como "territorio libre de pirotecnia", con lo que se elimina toda la actividad relacionada con los elementos de cohetería así como su "tenencia, fabricación, manipulación, circulación, comercialización, depósito y expendio al público mayorista o minorista y uso particular".Desde 2019, enrige una ordenanza que estableció a esa ciudad como "Libre de Pirotecnia de Efecto Audible No Lumínica" y que limita su uso mediante la prohibición de aquellos artificios pirotécnicos que generen ruidos o estruendos.también se encuentra prohibida la utilización de pirotecnia según la Ordenanza Nº 9166/2013.En ese sentido, l, dijo que el municipio se unió a la campaña nacional «Más luces, menos ruido», en una nueva edición que busca generar empatía en toda la población rosarina."Entre los principales grupos de personas afectadas por la pirotecnia, se encuentran las personas con alguna condición del espectro autista, con discapacidad, mayores, bebés, animales y también debemos considerar el impacto ambiental, además de las posibles lesiones por quemaduras que, en mayor o menor medida, se producen", indicó.Tras aclarar que "los ruidos generan en muchas personas hipersensibilidad auditiva o hipoacusia, provocada por el uso de la pirotecnia", advirtió que "el ruido de un petardo o cualquier pirotecnia es un sonido sumamente intenso, que genera muchísimo estrés y un gran nivel de alteración conductual y emocional como: crisis de llanto y episodios de autoagresión, que produce angustia en todo el seno familiar.En Córdoba, donde no abundan las campañas oficiales contra la pirotecnia aunque está prohibido el uso de globos aerostáticos de papel porque generan incendios, la municipalidad capitalina pide a los vecinos por redes sociales que eviten el uso de este tipo de fuegos de artificio sonoros."Navidad segura, celebremos sin pirotecnia. ¿Sabías que el uso de pirotecnia afecta cada año a miles de personas y muchos animales?", indicó en uno de sus mensajes el Jardín Botánico municipal.En Mendoza desde el 2020 está prohibida la venta y el uso de pirotecnia y los 18 departamentos provinciales adoptaron esa medida en sus jurisdicciones y por normativas propias y bajo el artículo 74, del Código Contravencional provincial que prevé sanciones económicas o arresto desde seis hasta veinte días.El Ministerio de Seguridad local lleva adelante desde el 2016 hasta la actualidad una campaña de "Pirotecnia 0" en todo el territorio mendocino y ahora lanzó una campaña audiovisual con el lema "Que exploten las risas, pero no la pirotecnia".La Pampa cuenta desde el 2020 con una Ley provincial que prohíbe la comercialización, tenencia, manipulación, fabricación, depósito, transporte, distribución y venta al público de artificios pirotécnicos que da un marco normativo, al cual las municipalidades pueden o no adherir.El Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad instó a la comunidad a tener especial consideración hacia las personas con condición del espectro autista que integran la sociedad y atender a su situación de hipersensibilidad auditiva y dolores relacionados con el ruido de las explosiones que generalmente se producen por el uso de pirotecnia.En Tucumán, donde la capital tiene prohibida la venta y uso de pirotecnia estruendosa, la Municipalidad de San Miguel lanzó una nueva edición de la campaña "Más luces Menos ruidos" destinada a concientizar a la ciudadanía sobre los efectos que producen los estruendos de los cohetes en niños con TEA y en animales, tanto domésticos como silvestres.De la campaña también participan Defensa Civil y agrupaciones civiles como Padres TEA y Asperger de Tucumán que reparten folletos e instalaron en la plaza Independencia una cabina sensorial para demostrar cómo perciben los sonidos las personas con hipersensibilidad auditiva.En la ciudad de San Luis, la ordenanza VIII-0929-2019 prohíbe la utilización, comercialización, acopio, exhibición y expendio de pirotecnia y cohetería sonora, sean de venta libre o no y de fabricación autorizada, quedando exceptuados de la prohibición los fuegos artificiales de tipo únicamente lumínicos.A nivel provincial, la Cámara de Diputados local dio media sanción en 2019 a un proyecto de ley para prohibir la pirotecnia sonora en la provincia pero aún resta ser tratado en el Senado.Varias ciudades sanluiseñas también han limitado su uso y venta como Juana Koslay, Villa Mercedes, Merlo, El Volcán, Unión, Tilisarao y La Punta, donde se prevén multas y clausuras para quienes no cumplan.Desde noviembre se implementan campañas de concientización entre las comunas y la Asociación Autismo San Luis para remarcar la importancia a los comerciantes de cumplir con la normativa.En Formosa, la municipalidad capitalina instaló una cabina de sonido para que las personas puedan experimentar la sensación que sufren las personas con autismo y los animales ante el estruendo provocado por pirotecnia en una campaña que la Coordinación de Acción Social llamó "30 segundos de empatía"."Este año el objetivo principal es sensibilizar a la comunidad", señaló la directora de discapacidad, Magdalena Idoyaga, y apuntó que esa experiencia "les permitirá a las personas vivenciar lo que los niños con autismo y los animales sienten" y de ese modo sensibilizar "para que todos tomen conciencia y no usen pirotecnia".En Santiago del Estero para estas fiestas de fin de año se profundizó la campaña "Más luces, menos ruido", impulsada por las organizaciones civiles para "enseñar el por qué evitar pirotecnia sonora, no es un capricho, ya que realmente se daña a familias enteras", dijo a Télam"Una de cada 54 personas se está diagnosticado con un trastorno del espectro autista, está creciendo muchísimo, le puede tocar a cualquiera", sostuvo y por eso pidió "más empatía, festejar con más luces y menos ruido, porque lo importante es que todos festejemos en paz".Zirpolo explicó que hicieron campaña para que "se festeje con burbujeros o bien con espuma, lo cual es ideal en Santiago del Estero por las temperaturas" y también propusieron festejar con "linternas de colores, papelitos y productos lumínicos".En Jujuy, donde desde 2020 hay una ley de pirotecnia sonora cero, hubo acciones en espacios públicos por parte de organizaciones y grupos de padres autoconvocados, en busca de concientizar sobre el daño que produce el uso de la pirotecnia sonora a personas con hipersensibilidad auditiva."Asombra que los adolescentes están mucho más interiorizados sobre el tema y tienen mucha más empatía que los adultos", contó a Télam Elizabeth Aybar, una de las mamás involucradas en las distintas intervenciones y destacó que "hoy vemos un cambio en la gente, que está empezando a comprender que hay muchas personas con hipersensibilidad auditiva que la pasan muy mal".En Salta, las autoridades sanitarias solicitaron reforzar el cuidado de los niños y adolescentes en el hogar durante las fiestas para prevenir quemaduras, acorde a lo reglamentado por las ordenanzas municipales de las diferentes localidades que en general solo permiten la venta de pirotecnia en locales especialmente habilitados y a mayores de 18 años.En la ciudad de Corrientes rige la prohibición del uso de pirotecnia de estruendo y la Municipalidad capitalina inició los controles en comercios, con el fin de evitar la venta ilegal de este tipo de productos con motivo de las fiestas de fin de año, informaron fuentes comunales y destacaron que también se sumaron a la campaña "Más luces, menos ruidos", en trabajo conjunto con asociaciones de padres de niños con trastorno del espectro autista (TEA) y organizaciones de protección animal.En Misiones, casi todos sus municipios tiene prohibido el uso de pirotecnia de alto impacto sonoro y el Ministerio de Salud Pública implementó la campaña de prevención "Digamos No al uso de la pirotecnia", a cargo del Ministerio de Salud Pública provincial.Chubut tiene desde desde fines de 2019 una ley que prohíbe y sanciona "a quienes ejerzan la tenencia, guarda, acopio, depósito, venta o cualquier otra modalidad de comercialización mayorista o minorista, y el uso particular o privado de elementos de pirotecnia y cohetería".Mucho antes de que exista la norma provincial, la mayoría de los municipios habían declarado por separado la prohibición de la pirotecnia a pedido de los bomberos voluntarios, quienes demostraron desde sus cuarteles cómo aumentaban las intervenciones para combatir principios de incendio en cercanías de las fiestas., informó a Télam que se inició "una fuerte campaña de control para cumplir con el principio de pirotecnia 0 que incluirá inspecciones y decomisos de ser necesario".En Neuquén la ley provincial 2833 prohíbe el uso, tenencia, acopio, exhibición, fabricación y expendio al público de artificios de pirotecnia y cohetería, sean estos de venta libre o no, y/o de fabricación autorizada y establece multas para los infractores a la que adhirieron varios municipios y la capital provincial.En forma coordinada provincia y municipio llevan adelante una campaña de difusión desde noviembre para "trabajar en la concientización y en la prevención, pero también notificando la ordenanza y la ley vigente a los clubes, sindicatos y empresas de transporte para poner en valor lo que dice la norma".En la capital de Santa Cruz, Río Gallegos, una ordenanza de 2017 también prohíbe "la tenencia, fabricación, comercialización, transporte, depósito, venta al público mayorista o minorista y uso particular de artificios pirotécnicos" y según fuentes municipales solo cuatro comercios están habilitados por la Secretaría de Comercio, para la venta de los artificios permitidos.En Tierra del Fuego, la ciudad de Ushuaia tiene prohibido el uso de todo tipo de pirotecnia desde 1992, mientras que en 2016 amplió esa prohibición a los espectáculos de fuegos artificiales organizados por el propio municipio.La ordenanza también establece multas de 100 a 500 unidades fiscales (entre 7300 y 36.500 pesos) a quienes infrinjan la medida por primera vez, y duplica esos montos para los reincidentes.la pirotecnia también está prohibida, aunque se permite el uso de la llamada "pirotecnia fría" (con menos impacto de ruido, rápida disipación del calor y baja densidad de humo) en la realización de espectáculos públicos.En Río Negro, la mayoría de los municipios cuentan con ordenanzas que prohíben el uso de pirotecnia con estruendos, y Cipolletti adhirió a la campaña de la Defensoría del Pueblo local, "Mas luces, menos ruido"., se firmó hoy un convenio entre el municipio y la fundación Faro Patagonia que puso en funcionamiento la App "Pirotecnia Cero", que permite a la ciudadanía colaborar con el control del cumplimiento de la Ordenanza 4919, que prohíbe la venta y uso de pirotecnia sonora, como así también de globos de papel en esa ciudad.La aplicación es de uso gratuito para que los usuarios puedan denunciar en forma ágil y directa la infracción, que puede tener multas de hasta 850.000 pesos.