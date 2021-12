El estrés y el temor a la Covid se presentan en las fiestas de fin de año, según especialistas

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo implican para algunas personas estrés, ansiedad y angustia por las exigencias físicas y emocionales,

Las fiestas lo que hacen es hacer presentes los problemas que se reactualizan, afloran experiencias traumáticas de la infancia, las relaciones vinculares, por eso la gente se estresa". Dr. Eduardo Silvestre

Eduardo Silvestre recomienda "no estar solos, sobre todo si eso genera angustia, seleccionar los afectos positivos evitando las relaciones tóxicas;".

Tensión y temor al contagio

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo implican para algunas personasy suba de casos de coronavirus, coincidieron especialistas consultados por Télam.Algunas personas no tienen mucho interés en las fiestas, pero para otros "se juega la vida y la muerte" resolviendo si se reúne con una persona o con la otra, si viene alguien de afuera, qué se come, los regalos, entre otros, haciendo que el cuerpo se enferme, analizóen diálogo con Télam."Las fiestas lo que hacen es hacer presentes los problemas que se reactualizan, afloran experiencias traumáticas de la infancia, las relaciones vinculares, por eso la gente se estresa", mencionó Silvestre.Para el psiquiatra, en estos días festivosEn este sentido, indicó que son fechas en las queo síndrome del quemado, es decir,, haciendo que ", de personas que se han estresado".Es por ello que el especialista sugiereya que, el número de comensales no es directamente proporcional al éxito de la reunión; y por otro lado,A su vez, enel estrés también aparece, y ssegún el médico."Las fiestas pueden constituir una situación de trauma, por ejemplo, en un adolescente conagregó.l que se suma este año, es e, que "genera mayor preocupación e incertidumbre", indicó Silvestre.Para el médico, fue adecuado el mensaje desde los organismos de salud diciendo que la pandemia no terminó, porque "la decepción es mayor cuando dabas algo por concluido y no lo estaba", peroParae integrante de la Cátedra Tercera Edad y Vejez, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), las fiestasAsí, recomienda no quedarse solo y apelar a las redes que se tienen, más allá de la familia, elegir con quién la quiero pasar, ver qué otros espacios hay para compartir, "después de casi dos años de mucho aislamiento y pérdidas" y "permitirse una ambivalencia de sentimientos"., la psicóloga mencionó que al nivel de estrés propio de las fiestas, remarcó.La gerontóloga detalló que aún hoy se encuentra con adultos mayores que siguen aislados, no salen, y hasta les siguen haciendo las compras, donde "el encuentro en las fiestas es quizás la primera reunión familiar a la que asisten, con los niveles de ansiedad y estrés que eso genera" porque piensan "mirá si me terminó contagiando después de que me cuide tanto", mencionó.diálogo con Télam sobre los dichos del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre la posibilidad de la cancelación o el retraso de las fiestas por los nuevos rebrotes de coronavirus, algo que consideró "impensable e incumplible".sostuvo Obieta."Para las fiestas es imposible pretender que la gente no se junte en familia sobre todo después de las frustraciones de las fiestas del año pasado, de la situación social y psíquica que todos atravesamos a lo largo de estos dos años", detalló la infectóloga.Así, la especialista recomendó que "-que igual pueden contraer el virus de forma leve o transmitirlo a una persona de riesgo-, si no voy a comer correr la silla más para atrás así se mantiene la distancia, tener los platos ya dispuestos servidos para que no te juntes sin barbijo sobre una misma ensaladera"."Hay gente que se estresa y se preocupa, y después está el negacionista, que dice que ya está y que da igual estar vacunado o no y se relajó", concluyó.