Enrique Arancibia Clavel, el represor-espía pinochetista que mató y murió en Buenos Aires

Año 2004, Arancibia Clavel sale de declarar de los Tribunales de Comodoro Py, en septiembre de 2004. (Foto (AFP)

La rapsodia del terror

La canción del verdugo

La foto del prontuario de Arancibia Clavel. Había nacido en Punta Arenas, curiosamente, la misma ciudad que el recientemente electo presidente Gabriel Boric.

La recompensa que se ofrecía por el coronel José Osvaldo Riveiro, militar del Batallón 601 y contacto de Arancibia Clavel en Buenos Aires.

La balada del condenado

Arancibia Clavel, esperando el fallo por las muertes de Carlos Prats y su mujer. (Foto: AFP)

En el documento que Arancibia firmó con su alias (Luis Alamparte), donde admite que ya en 1975 los desaparaceidos en Argentina rondaban los 22 mil.

La izquierda regresa al poder en Chile. Todo indica que la victoria electoral de Gabriel Boric exorcizará definitivamente la influencia de Augusto Pinochet en la política de aquel país. Porque desde el final de su sangriento ciclo, en marzo de 1990,como un fantasma apenas disimulado, incluso luego de morir.Así condicionó a seis presidentes democráticos que hubo desde entonces. Una buena ocasión, además, para evocar la gran incidencia del pinochetismo en la última dictadura argentina. Es precisamente en esta trama donde cobra relevanciaEn la ya lejana noche del, sobre el barrio de Palermo Chico flotaba un aire enrarecido. De hecho, en el tramo de la calle Malabia (ahora llamada República Árabe Siria) que va desde Las Heras hasta Libertador, el alumbrado público estaba completamente apagado. Y a metros de la calle Juan F. Seguí había un Torino gris.Luego, a escasos minutos de la medianoche, todo se sacudió al compás de una explosión. La onda expansiva hizo trizas los vidrios de la cuadra. Y la lluvia de cristales produjo un sombrío tintineo. El Torino partió entonces a todo trapo.La policía tardó en llegar. Los vecinos, lentamente, se fueron juntando en las esquinas. Cruzado sobre la vereda, a la altura de la cochera del edificio situado a mitad de cuadra,En esa madrugada circularon entre los vecinos versiones contrapuestas sobre la identidad de las víctimas. Recién a la mañana siguiente trascendió que se trataba delÉste había sido comandante del Ejército chileno y ministro del Interior durante el gobierno socialista de Salvador Allende.Durante el atardecer del, el tipo se encontraba en el barcito de una galería sobre la avenida Corrientes, ocupando una mesa al costado del hall. El único registro gráfico de su figura era una vieja fotografía periodística. En esa imagen –que lo muestra con expresión abatida en algún tribunal, durante uno de sus tantos contratiempos judiciales–un chaleco repleto de bolsillos como los que suelen usar los pescadores.Desde entonces había pasado más de una década. Aún así,Y sus ojillos negros como carbones diminutos estaban como al acecho. Pero cuando lo abordé, enarcó las cejas, mostrándose gratamente sorprendido al escuchar salir su nombre de mi boca. A continuación, con suma cortesía, me invitó a tomar asiento.A fines de 1996, fue arrestado por su participación en el doble crimen de la calle Malabia. Cuatro años después,En 2003, otro tribunal le agregaría unos 12 años de cárcel porParticipó en aquellos hechos por ser jefe de la estación local de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la peligrosa policía secreta de Pinochet.El 13 de agosto de 2007 –debido a una antojadiza aplicación del dos por uno– fue beneficiado con la libertad condicional. Desde ese día se paseaba por las calles del centro con el fervor de un turista.Enrique –así me pidió que lo llamara– persistía en hablar de trivialidades. Era su modo de esquivar el pasado.–Estoy cumpliendo la última etapa de mi condena. Y me encuentro en una situación muy débil –dijo, a modo de disculpa.Entonces, agitó un brazo. Y agregó:–Menem fue el artífice de mi desgracia. ¿Sabe por qué? Solamente para anunciar en la prensa el arresto de un peligroso terrorista internacional.Pronunció esas tres últimas palabras con una exagerada teatralidad.El ex presidente –según Arancibia– había montado semejante ardid con el único propósito de aliviar la presión por el atentado a la AMIA.En ese punto, le pregunté qué hacía él en Buenos Aires a partir de 1974:–Pues trabajaba en la sucursal porteña del Banco del Estado de Chile–Yo nunca fui agente de la DINA. A mí se me relaciona con la DINA por los informes que yo enviaba desde Buenos Aires.–De informante. Sólo eso. En ese tiempo, todo chileno que trabajara en el exterior yo tenía la obligación de informar todo tipo de cosas al gobierno. Y como funcionario del banco, yo tenía ese deber.Lo cierto es que, tal como se estableció en el juicio al que fue sometido en 2000,Con dicho nombre no sólo figuraba en la nómina de la sucursal, sino que así lo conocían los militares argentinos con quienes había anudado estrechos lazos de amistad y colaboración.En su papel de enlace con el Batallón 601, tenía por contacto al subjefe de aquel organismo,, un icono del terrorismo de Estado. Ambos tuvieron un importante rol en la puesta en marcha del Plan Cóndor, tal como se llamó a la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Prueba de ello es un viaje que los dos realizaron en agosto de 1975 a la capital chilena para asistir a una reunión preliminar de tal cofradía.En el marco de tan provechosa relación,, un cuadro del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Fue el bautismo de fuego del Plan Cóndor en Argentina. Arancibia no tardó en enviar un telex al jefe del Servicio Exterior de la DINA para informar el éxito de la acción. Ese mensaje concluía con las siguientes palabras:Al mencionarle el caso, simplemente, dijo:–Le juro que no me acuerdo.Y sobre Riveiro, señaló:–A ese señor lo vi una sola vez en una recepción en la Embajada.Tampoco recordaba otro grave hecho que se le atribuía:, en la que los militares trasandinos hicieron “aparecer” en territorio argentino cuerpos de 119 desaparecidos chilenos. En realidad,Y les plantaron los documentos de víctimas del país vecino. Ese montaje se efectuó para instalar la versión de que no habían sido secuestradas, sino que cruzaron la frontera para luego matarse entre sí, en el marco de un enfrentamiento interno.En cambio,Dicho esto, puso un cigarrillo entre los labios. Y al encenderlo, noté en sus manos un persistente temblor. Luego, sabría que el origen de ese mal fue otro gaje de su oficio.Arancibia siguió oficiando como enlace entre la DINA y el Batallón 601. Eso cimentó su protagonismo en la operatoria del Plan Cóndor.Y para los militares vernáculos ese joven de 28 años era nada menos que el espía oficial de Chile en Buenos Aires. Tanto es así que élen tal papel, sin imaginar que eso –por una azarosa encrucijada geopolítica– sería su pasaporte hacia la desgracia.El 24 de noviembre de 1978, cuando Chile y Argentina estaban a punto de entrar en guerra por un litigio sobre el control de tres islotes ubicados en el canal de Beagle, élArancibia fue literalmente secuestrado en su domicilio, dondeSus captores eran agentes de la SIDE. Y encontraron un valioso archivo escondido en el doble fondo de un placard. Se trataba de carpetas agrupadas en forma correlativa,También se halló una copia completa de sus informes enviados a Santiago. Y cada una de las respuestas e instrucciones suscriptas por su jefe. Uno de esos papers hizo que una patota de la Armada tomara intervención en el asunto.Allí hasta describía con minuciosidad los obsequios que el jefe naval le dispensaba: pieles, joyas y un departamento.Aquella infidencia provocó que los marinos se ensañaran con élA raíz de tamaña vicisitud, sus manos conservaban ese irremediable temblor.Y entre sus alhajas informativas se destaca una hoja fechada el 4 de julio de 1978 que, décadas después, echaría por tierra las falacias negacionistas sobre el número de víctimas del terrorismo de Estado en Argentina. Porque,”.Era el saldo represivo calculado por los militares vernáculos cuando todavía faltaban cinco años y medio para el fin del ciclo dictatorial. Y en otro párrafo quedó asentado que ese dato “se logró conseguir en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército”.En agosto 1981,Pero no sus papeles. Éstos serían hallados cinco años después por la periodista chilena Mónica González en un oscuro depósito de Tribunales. Tal soporte probatorio fue decisivo en el juicio oral por el caso Prats, celebrado 19 años después.Al concluir nuestro encuentro, Arancibia exigió pagar la cuenta del bar.Entonces,Por toda respuesta, alzó los hombros. Su cara irradiaba cierta pesadumbre.Desde entonces habían transcurrido 44 meses cuandoAl antiguo represor le habían prodigadoentre la mandíbula, el cuello, el tórax y la espalda. Aquella escena transcurrió durante la noche del 21 de abril de abril de 2011 en un departamento de Lavalle 1418, a metros del Palacio de Tribunales.Al rato acudió allí personal de la comisaría 3ª y de Homicidios. En el living, con excepción de aquel cuerpo desplomado en posición de cúbito dorsal, todo parecía estar en orden. Sin embargo, faltaban cierto objetos de valor.deslizó un policía en voz muy baja, como para no alborotar al difunto.